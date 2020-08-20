Дни татарстанского кино в Казани начнутся с красной дорожки

Недельный показ лучших кинолент местного производства пройдет в кинотеатре «Мир» и 40 муниципальных кинотеатрах Татарстана

Фото: Олег Тихонов

С 24 по 30 августа в Казани объявлены Дни татарстанского кино. В Казани единственной площадкой станет кинотеатр «Мир», однако по всей республике в формате офлайн вся программа фестиваля будет транслироваться в 40 муниципальных кинотеатрах. Организаторы и участники акции рассказали об особенностях проведения Дней кино в этом году.

Две премьеры за неделю

Заслуженный деятель искусств Татарстана, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова отметила, что в рамках Дней татарстанского кино вниманию зрителей будет представлено 13 картин. Это игровое, документальное и короткометражное кино исключительно татарстанского производства. В 2020 году показы посвящены 100-летию ТАССР, в программу вошли в основном участники Фестиваля мусульманского кино, который в этот раз проходит в закрытом, техническом режиме — жюри отсматривает конкурсантов онлайн. Однако без привычной ежегодной красной дорожки не обойдется и в этом году. Только в этот раз по ней пройдут звезды местной киноиндустрии, а расстелена она будет в день открытия, 24 августа. Кроме того, все фильмы будут презентованы режиссерами и другими членами творческих групп.

— В программе Дней татарстанского кино у нас есть две премьеры, которые не вошли в конкурс КФМК — это фильм «Сумбуль» режиссеров Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева, снятый в копродукции с Узбекистаном. Картина — по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсың — мин булмам». Этой лентой мы открываем наши дни, жаль, конечно, что коллеги из Узбекистана не смогли приехать на показ — границы этой республики закрыты на карантин.

Вторая премьера — полнометражный художественный фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Отряд Таганок». Этой экранизацией повести Мустая Карима мы завершим наши Дни кино 30 августа, — рассказала Миляуша Айтуганова.



О разговорах за сценой и танцах в Углу

Особое место в программе будет выделено документальному кино Татарстана. Так, зритель увидит фильм «Фанис Зиганшин. Разговор за сценой». О картине, шутя, создатели рассказали, что это редкая возможность услышать, как известный татарский актер говорит на русском языке. Султан Сунгатуллин, режиссер ленты «Танцуй в Углу», отметил, что это документальная короткометражка, в которой речь идет о танцевальной студии, где занимаются танцовщики с инвалидностью. «Мы целый месяц общались с этими ребятами, за это время выяснилось, насколько интересна и насыщена жизнь этих людей».

Продюсер картины «История одной фотографии» (режиссер — Салават Юзеев) Марина Галицкая считает, что в киноиндустрии не могут существовать только дебюты, документалка или короткий метр:

— Создание кино — это не только возникновение киноиндустрии в регионе, это многоголосие всех региональных творцов. Зрителю ведь интересно то, что происходит здесь, в его родном крае, городе. На примере событий в Башкирии мы видим, как важно слышать людей, понимать, что им действительно ценно, транслировать голоса людей. Наша же картина о том, как Шигабутдин Марджани впервые сфотографировался — а по тем временам это очень смелый поступок. В картине современные художники рассказывают о разных аспектах изобразительного искусства. Как продюсер, который снимает еще и игровое кино, хочу заявить — мы остро нуждаемся в поддержке в это тяжелое для всех время. Но пока ее не находим. Должно быть больше кино, в том числе и игрового, этот кинопроцесс нельзя тормозить.



Перед сеансом — споем

Дополнением и украшением Дней татарстанского кино станет проект «Кино+музыка». Его решено сделать по аналогии с проектом прошлого года, правда, тогда акцию проводили с театром имени Галиаскара Камала, и называлась она «Кино+театр». В этот раз на сцене кинотеатра «Мир» пройдут творческие встречи с актерами и композиторами, которые исполнили или создали музыку для татарстанских фильмов. Ежедневно встречи будут начинаться в 17.00, только 30 августа — в 16.00. Одной из участниц акции будет заслуженная артистка Татарстана Зульфия Валеева.

— Прошло несколько месяцев изоляции, и началось наконец движение. В Днях татарстанского кино я буду участвовать как актриса, которая воплотила сразу три образа в фильме «Апипа», эта комедия еще не вышла в широкий прокат. 27 августа будет встреча с моим любимым зрителем, где я буду представлять себя не только как актриса, но и автор-исполнитель песен. Мои композиции стали саундтреками к нескольким фильмам, и я их исполню со сцены кинотеатра «Мир». Сейчас вот репетирую, вспоминаю, — поделилась планами на предстоящую неделю актриса.

Также пройдут творческие встречи с поющими артистами Айгуль Бариевой, Вилем Усмановым, Гульназ Галимуллиной, Гузель Сибгатуллиной, выступит и популярная исполнительница татарской эстрады Асылъяр.



По следам съемочных групп

Интересной находкой Дней татарстанского кино стал совместный проект со Старо-Татарской слободой — экскурсии по Казани и ее окрестностям, где проходили съемки разных фильмов.

— Я не буду озвучивать, о съемках каких фильмов пойдет речь на наших экскурсиях: пусть тайна остается, — сообщил директор «Исторической среды» Марат Корнилов. — Скажу только, что это не только российские, татарстанские фильмы, но и зарубежные. Мы проводим автобусные экскурсии с посещением локаций, будут проведены небольшие квесты-конкурсы, во время которых экскурсанты смогут выиграть призы. Попасть на экскурсию просто — достаточно обратиться в нашу организацию. Акция эта бессрочная, поскольку от погоды мы не зависим. Стоимость таких познавательных прогулок можно будет узнать на нашем интернет-ресурсе.

Будут проведены небольшие квесты-конкурсы, во время которых экскурсанты смогут выиграть призы. Фото Максима Платонова

Только половина желающих попадет в «Мир»

Стоит отметить, что Дни татарстанского кино проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Однако увидеть картины сможет только половина от обычного количества зрителей — заполняемость зала не должна превышать 50 процентов. Так, если зрительный зал в «Мире» рассчитан на 197 мест, то, соответственно, за один сеанс в нем могут разместиться не более 98 человек. Но с учетом того, что показы будут длиться все семь дней, шансы попасть в число счастливчиков-киноманов увеличиваются.