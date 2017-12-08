«Есть классы, где только четыре человека выбрали русский, остальные — татарский»

Разработчик учебника «Сәлам!» Эльвира Маркова о том, как новая методика преподавания языка перевернула сознание родителей

Хотя в спорах об изучении татарского законодатели и поставили точку, разговоры на эту тему не прекращаются. При этом в ряде школ (не национальных) многие родители проголосовали за язык Тукая. Причина — совершенно иной подход к методике преподавания и новый учебник «Сәлам!». «Реальное время» побеседовало с одним из авторов Эльвирой Марковой о том, что заставило мам и пап поменять свое отношение к предмету.

«В нашей школе все решилось в пользу татарского»

— Эльвира, как вы относитесь к дебатам относительно преподавания татарского языка?

— Я сама преподаю, веду уроки татарского языка и литературы в казанской школе №9. Так как у нас школа с углубленным изучением английского языка, родители выбрали второй учебный план. Помимо русского языка дети изучают еще родной язык по выбору. Одни выбрали татарский, другие — русский, и 2 часа в неделю занимаются.

— Я так понимаю, большинство детей ушло с уроков татарского?

— Нет, во всех классах по-разному. Есть классы, где только четыре человека выбрали русский, а все остальные — татарский. И есть классы, где все выбрали татарский. Так что, мне кажется, вышло даже наоборот. По крайней мере, в нашей школе все решилось в пользу татарского.

— Что тому способствовало?

— Просто в нашей школе дети любят этот предмет, особенно в младших классах. И, конечно, определяющую роль в этом сыграла сама методика преподавания языка. С мотивацией пока сложнее по сравнению с другими иностранными языками. Поэтому чаще смотрят на личность учителя: нравится ли с этим педагогом заниматься. А когда с учителем нравится заниматься? Когда у него хорошая методика. Все это взаимосвязано.

В нашей школе дети любят этот предмет, особенно в младших классах. И, конечно, определяющую роль в этом сыграла сама методика преподавания языка



«Трое учителей ведут русский, кого-то перевели на другие должности»

— Но объективно количество часов по предмету уменьшилось?

— Да, конечно, как и во всех школах.

— И чем сейчас занимаются учителя татарского в вашей школе?

— У нас было 12 учителей. Из них трое сейчас преподают родной русский язык. Но они по этим предметам получили специальность — у них это в дипломе указано, что они могут вести уроки русского. Одной учительнице предложили поработать в ГПД. А остальные пока занимают должность — продолжают преподавать татарский. Но у всех сократились часы. Кого-то перевели на другие должности. Например, одна учительница сейчас совмещает обязанности преподавателя татарского языка и педагогического организатора.

Учебник встретили «по одежке»

— Расскажите, как создавался учебник «Сәлам!»?

— Работу мы начали в 2016 году, учебник создавался по инициативе Министерства образования и науки РТ. На базе Института развития образования открылся проектный офис. В качестве авторов собрали учителей татарского языка. Коллектив у нас в основном молодой, у большинства имеется опыт преподавания иностранных языков. Команда очень большая, помимо авторов с нами еще работают методисты, редакторы, художники-иллюстраторы, с ними нам тоже повезло, — это все ребята молодые, креативные. Также с нами работает медиа-группа — это сценаристы и режиссеры, которые снимают обучающее видео.

В том году мы выпустили и апробировали учебник для первого класса. Летом с учетом всех корректировок его переиздали тиражом в 5 тысяч экземпляров. Сейчас у нас идет апробация учебника для второго класса. Он пока не везде, а только в восьми казанских школах, где-то 150 учеников по ним учатся.

— Теперь во всех татарстанских школах могут обучать первоклассников по вашим учебникам?

— Нет, не во всех, а только там, где учителя прошли специальное обучение. Семинары и сейчас продолжаются, мы каждую неделю собираем педагогов. Все 5 тысяч учебников для первого класса уже разошлись по школам, их еще не хватило.

— Чем же так кардинально отличается «Сәлам!» от других учебников по татарскому?

— Здесь все, как у людей — встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому большое внимание уделили качественному внешнему виду учебника. Я еще раз повторюсь, что нам повезло с дизайнерами — у нас вышло красочное издание с интересными иллюстрациями, детям очень понравилось.

Нам повезло с дизайнерами, у нас вышло красочное издание с интересными иллюстрациями, детям очень понравилось



«Мы отошли от досконального изучения грамматики»



Помимо самого учебника есть еще рабочая тетрадь с разными интересными заданиями. В ней дети могут рисовать, раскрашивать, клеить цветные стикеры, словом, выполнять творческие упражнения.

Самое главное — у нас разработано методическое пособие для учителя, в котором описывается каждый урок: от начала до конца, с разными рекомендациями и играми. Мы ведем свой сайт selam.tatar, в котором содержится весь учебный материал, а также интерактивные игры, учебник в интерактивном формате, аудио- и видеоматериалы. Издание разделено на тематические модули, и по каждому модулю были написаны песни с изученными фразами и лексикой. Заходить на этот сайт могут как учителя, так и сами школьники с родителями.

Когда мы апробировали эти учебники, вносить коррективы могли и родители, и учителя. Их спрашивали: нравится ли им задание, что нужно дополнить, есть ли что-то непонятное? И все это учитывалось при переиздании учебника.

— Кроме красивой упаковки и ярких иллюстраций, в чем еще преимущества вашего издания?

— Мы отошли от досконального изучения грамматики. Понятно, что каждый язык неотъемлем от грамматической системы, но мы решили сократить содержание учебного материала. В первом классе количество лексики составляет 160 слов. Плюс к этому где-то 30 грамматических структур — все они в готовом виде даются детям. Мы не заучиваем падежи и склонения. Грамматические структуры наши ученики изучают в разных играх. Поэтому на уроках мы больше играем, и дети больше разговаривают, т. е. метод коммуникации у нас очень сильно развит.

«В первом классе только со второго полугодия дети начинают писать буквы»



— В чем тогда, на ваш взгляд, ошибки традиционной методики преподавания татарского в школах и почему на нее жалуются даже татароязычные родители?

— Мне кажется, потому что на уроках дети больше занимались грамматическими упражнениями и много писали. С младшими школьниками нужно больше играть, разговаривать, чтобы не было языкового барьера. Дети должны привыкнуть разговаривать на татарском, слушать татарскую речь. Поэтому у нас очень много аудиоматериалов. Есть разные сценарии игр, театральных постановок. Например, на урок приходит какой-то сказочный персонаж. Учитель сначала сам ведет с ним диалог, а потом и дети вовлекаются, начинают играть. У нас вообще в первом классе только со второго полугодия дети начинают писать буквы — до этого времени только игры. В тетрадях они раскрашивают и рисуют, больше творческие задания проходят. Рисунки потом обязательно проговаривают либо в парах, либо в команде, т. е. опять коммуникации нарабатываем.

— Вспоминается известный совет: хочешь научить ребенка языку, отправь его в татарскую деревню, где его научат друзья. Здесь у вас происходит тоже самое только на уроке в школе.

— Конечно, хотя бы на уроке мы должны создать детям языковую среду. И когда это получается, они начинают общаться между собой на татарском.

С младшими школьниками нужно больше играть, разговаривать, чтобы не было языкового барьера. Дети должны привыкнуть разговаривать на татарском, слушать татарскую речь



«Все родители нам говорят: «Ну наконец-то создали хороший учебник!»



— Как дети и их родители отреагировали на ваши учебники, какие отклики вы получаете?

— Очень положительные, детям очень нравится. А если ребенок приходит домой с воодушевлением, рассказывает, как ему было интересно на уроке, то и родители довольны. Одна мама рассказывала, что ее дети целуют и обнимают наш учебник — так любят его! И вообще все родители нам говорят: «Ну наконец-то создали хороший учебник!».

— Как по вашему мнению можно уйти от того негативного фона, который сложился вокруг споров о добровольности изучения татарского?

— Как педагог, могу предложить только улучшить методику преподавания. Всех учителей татарского нужно обучить основам новой методики, не зря же родители и дети жаловались. Возможно, учителей также нужно обучить методике преподавания иностранного языка. Саму методику до конца разработать. Начало, как мне кажется, положено.

— Возможно, если бы вашим учебникам дали бы время, все было бы иначе?

— Да, кто знает.

— А сейчас вы продолжаете работать над новыми изданиями?

— Конечно, мы уже работаем над созданием учебников для третьего и четвертого классов. Кроме того, нам сейчас нужно продумать учебную программу. У нас ведь сейчас сократили часы до двух в неделю, а учебник для первого класса рассчитан на прежнюю программу. Поэтому мы предложили этот учебный материал разделить на две части, расширить чуть-чуть и перенести на второй класс, и также разделим материал по второму классу.