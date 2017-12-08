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«Есть классы, где только четыре человека выбрали русский, остальные — татарский»

07:00, 08.12.2017 150

Разработчик учебника «Сәлам!» Эльвира Маркова о том, как новая методика преподавания языка перевернула сознание родителей

«Есть классы, где только четыре человека выбрали русский, остальные — татарский»

Хотя в спорах об изучении татарского законодатели и поставили точку, разговоры на эту тему не прекращаются. При этом в ряде школ (не национальных) многие родители проголосовали за язык Тукая. Причина — совершенно иной подход к методике преподавания и новый учебник «Сәлам!». «Реальное время» побеседовало с одним из авторов Эльвирой Марковой о том, что заставило мам и пап поменять свое отношение к предмету.

«В нашей школе все решилось в пользу татарского»

— Эльвира, как вы относитесь к дебатам относительно преподавания татарского языка?

— Я сама преподаю, веду уроки татарского языка и литературы в казанской школе №9. Так как у нас школа с углубленным изучением английского языка, родители выбрали второй учебный план. Помимо русского языка дети изучают еще родной язык по выбору. Одни выбрали татарский, другие — русский, и 2 часа в неделю занимаются.

— Я так понимаю, большинство детей ушло с уроков татарского?

— Нет, во всех классах по-разному. Есть классы, где только четыре человека выбрали русский, а все остальные — татарский. И есть классы, где все выбрали татарский. Так что, мне кажется, вышло даже наоборот. По крайней мере, в нашей школе все решилось в пользу татарского.

— Что тому способствовало?

— Просто в нашей школе дети любят этот предмет, особенно в младших классах. И, конечно, определяющую роль в этом сыграла сама методика преподавания языка. С мотивацией пока сложнее по сравнению с другими иностранными языками. Поэтому чаще смотрят на личность учителя: нравится ли с этим педагогом заниматься. А когда с учителем нравится заниматься? Когда у него хорошая методика. Все это взаимосвязано.

В нашей школе дети любят этот предмет, особенно в младших классах. И, конечно, определяющую роль в этом сыграла сама методика преподавания языка

«Трое учителей ведут русский, кого-то перевели на другие должности»

— Но объективно количество часов по предмету уменьшилось?

— Да, конечно, как и во всех школах.

— И чем сейчас занимаются учителя татарского в вашей школе?

— У нас было 12 учителей. Из них трое сейчас преподают родной русский язык. Но они по этим предметам получили специальность — у них это в дипломе указано, что они могут вести уроки русского. Одной учительнице предложили поработать в ГПД. А остальные пока занимают должность — продолжают преподавать татарский. Но у всех сократились часы. Кого-то перевели на другие должности. Например, одна учительница сейчас совмещает обязанности преподавателя татарского языка и педагогического организатора.

Учебник встретили «по одежке»

— Расскажите, как создавался учебник «Сәлам!»?

— Работу мы начали в 2016 году, учебник создавался по инициативе Министерства образования и науки РТ. На базе Института развития образования открылся проектный офис. В качестве авторов собрали учителей татарского языка. Коллектив у нас в основном молодой, у большинства имеется опыт преподавания иностранных языков. Команда очень большая, помимо авторов с нами еще работают методисты, редакторы, художники-иллюстраторы, с ними нам тоже повезло, — это все ребята молодые, креативные. Также с нами работает медиа-группа — это сценаристы и режиссеры, которые снимают обучающее видео.

В том году мы выпустили и апробировали учебник для первого класса. Летом с учетом всех корректировок его переиздали тиражом в 5 тысяч экземпляров. Сейчас у нас идет апробация учебника для второго класса. Он пока не везде, а только в восьми казанских школах, где-то 150 учеников по ним учатся.

— Теперь во всех татарстанских школах могут обучать первоклассников по вашим учебникам?

— Нет, не во всех, а только там, где учителя прошли специальное обучение. Семинары и сейчас продолжаются, мы каждую неделю собираем педагогов. Все 5 тысяч учебников для первого класса уже разошлись по школам, их еще не хватило.

— Чем же так кардинально отличается «Сәлам!» от других учебников по татарскому?

— Здесь все, как у людей — встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому большое внимание уделили качественному внешнему виду учебника. Я еще раз повторюсь, что нам повезло с дизайнерами — у нас вышло красочное издание с интересными иллюстрациями, детям очень понравилось.

Нам повезло с дизайнерами, у нас вышло красочное издание с интересными иллюстрациями, детям очень понравилось

«Мы отошли от досконального изучения грамматики»

Помимо самого учебника есть еще рабочая тетрадь с разными интересными заданиями. В ней дети могут рисовать, раскрашивать, клеить цветные стикеры, словом, выполнять творческие упражнения.

Самое главное — у нас разработано методическое пособие для учителя, в котором описывается каждый урок: от начала до конца, с разными рекомендациями и играми. Мы ведем свой сайт selam.tatar, в котором содержится весь учебный материал, а также интерактивные игры, учебник в интерактивном формате, аудио- и видеоматериалы. Издание разделено на тематические модули, и по каждому модулю были написаны песни с изученными фразами и лексикой. Заходить на этот сайт могут как учителя, так и сами школьники с родителями.

Когда мы апробировали эти учебники, вносить коррективы могли и родители, и учителя. Их спрашивали: нравится ли им задание, что нужно дополнить, есть ли что-то непонятное? И все это учитывалось при переиздании учебника.

— Кроме красивой упаковки и ярких иллюстраций, в чем еще преимущества вашего издания?

— Мы отошли от досконального изучения грамматики. Понятно, что каждый язык неотъемлем от грамматической системы, но мы решили сократить содержание учебного материала. В первом классе количество лексики составляет 160 слов. Плюс к этому где-то 30 грамматических структур — все они в готовом виде даются детям. Мы не заучиваем падежи и склонения. Грамматические структуры наши ученики изучают в разных играх. Поэтому на уроках мы больше играем, и дети больше разговаривают, т. е. метод коммуникации у нас очень сильно развит.

«В первом классе только со второго полугодия дети начинают писать буквы»

— В чем тогда, на ваш взгляд, ошибки традиционной методики преподавания татарского в школах и почему на нее жалуются даже татароязычные родители?

— Мне кажется, потому что на уроках дети больше занимались грамматическими упражнениями и много писали. С младшими школьниками нужно больше играть, разговаривать, чтобы не было языкового барьера. Дети должны привыкнуть разговаривать на татарском, слушать татарскую речь. Поэтому у нас очень много аудиоматериалов. Есть разные сценарии игр, театральных постановок. Например, на урок приходит какой-то сказочный персонаж. Учитель сначала сам ведет с ним диалог, а потом и дети вовлекаются, начинают играть. У нас вообще в первом классе только со второго полугодия дети начинают писать буквы — до этого времени только игры. В тетрадях они раскрашивают и рисуют, больше творческие задания проходят. Рисунки потом обязательно проговаривают либо в парах, либо в команде, т. е. опять коммуникации нарабатываем.

— Вспоминается известный совет: хочешь научить ребенка языку, отправь его в татарскую деревню, где его научат друзья. Здесь у вас происходит тоже самое только на уроке в школе.

— Конечно, хотя бы на уроке мы должны создать детям языковую среду. И когда это получается, они начинают общаться между собой на татарском.

С младшими школьниками нужно больше играть, разговаривать, чтобы не было языкового барьера. Дети должны привыкнуть разговаривать на татарском, слушать татарскую речь

«Все родители нам говорят: «Ну наконец-то создали хороший учебник!»

— Как дети и их родители отреагировали на ваши учебники, какие отклики вы получаете?

— Очень положительные, детям очень нравится. А если ребенок приходит домой с воодушевлением, рассказывает, как ему было интересно на уроке, то и родители довольны. Одна мама рассказывала, что ее дети целуют и обнимают наш учебник — так любят его! И вообще все родители нам говорят: «Ну наконец-то создали хороший учебник!».

— Как по вашему мнению можно уйти от того негативного фона, который сложился вокруг споров о добровольности изучения татарского?

— Как педагог, могу предложить только улучшить методику преподавания. Всех учителей татарского нужно обучить основам новой методики, не зря же родители и дети жаловались. Возможно, учителей также нужно обучить методике преподавания иностранного языка. Саму методику до конца разработать. Начало, как мне кажется, положено.

— Возможно, если бы вашим учебникам дали бы время, все было бы иначе?

— Да, кто знает.

— А сейчас вы продолжаете работать над новыми изданиями?

— Конечно, мы уже работаем над созданием учебников для третьего и четвертого классов. Кроме того, нам сейчас нужно продумать учебную программу. У нас ведь сейчас сократили часы до двух в неделю, а учебник для первого класса рассчитан на прежнюю программу. Поэтому мы предложили этот учебный материал разделить на две части, расширить чуть-чуть и перенести на второй класс, и также разделим материал по второму классу.

Василя Ширшова, фото предоставлены Эльвирой Марковой
ОбществоОбразование
комментарии 150

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    Если так , то ничего не сложного пусть изучают. Мы же не враги друг другу. Мы тоже выбирали татязык. Антон.
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    Анонимно 08 дек
    А как можно назвать того, кто меня не уважает, мой язык оскорбляет и его уничтожения желает?
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    Анонимно 08 дек
    кто конкретно хочет уничтожить ваш язык? ..... ваши враги - у вас в голове.
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    Анонимно 08 дек
    Вы уничтожаете нас, наш язык, нашу культуру. Цензура не позволит определить вас правильным словом
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    Анонимно 08 дек
    не нагнетайте. Язык и любовь к родине начинается с семьи
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    Анонимно 08 дек
    Вы не испытывате уважения ни к татарской земле, ни к татарам, которые вас приютили
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    работайте в интернете в области айти технологий зачем вам ругаться мне вот нет разницы у меня есть деньги поэтому мне и татарин и башкирин и удмурт друг товарищ и брат
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    Vlad Snegin 08 дек
    Осторожно! Граница между национализмом и нацизмом ох какая хрупкая.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Земля у нас государственная! Живём в государстве -Россия! Земля Российская!
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Земля не государственная, земля общественная, а жители Татарстана живут в государстве Татарстан, находящейся в составе государства Российская Федерация.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Жители Татарстана ещё в 1992 проголосовали за независимость
    Ответить
    Виктор Тезилов 09 дек
    Нас ни приютили ,мы завоевали.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Отвоюем обратно
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Татары, да уважайте себя!!!! Кто вам трогает... и ноете, и ноете....От вас или агрессия , или нытье
    Ответить
    Манфред Мансуров 09 дек
    не не враг - это слишком---
    назовём просто --несмышлёныши
    Ответить
    Анонимно 10 дек
    Российская Федерация - это многонациональный народ.
    Ответить
    Анонимно 10 дек
    Живём в Российской Федерации, а не в России не надо тут играть словами!
    Ответить
    Анонимно 10 дек
    Мы в 1992 уже сказали, что не хотим вашей федерации
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Попробуй...
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    татарстан это не государство, это субъект федерации (а не конфедерации)
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    РОССИЯ И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
    ФЕДЕРАЦИЯ, а не конфедерация.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Нет такого государства, - есть республика в составе Российской Федерации. А это как говорят в Одессе - две большие разницы
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Мы живём на планете Земля.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    А Российская Федерация есть часть Евразии, а Евразия есть часть планеты Земля, а Земля -часть Солнечной системы и так до бесконечности
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Наша Земля - это планета Солнечной системы.
    Слава богу,что хотят вернуть в школы астрономию.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Что можно сказать? Пропаганда!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    ну что за глупость...
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    А мы теперь такие условия вам создадим, что без татарского- никуда
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    не подавитесь?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Скорее вы уедете
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    какие условия ? Не смешите , а то сами получите ...
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Скоро узнаете какие условия
    Ответить
  • Таня Алешина 08 дек
    Если по новому учебнику реально хорошие результаты, что дети тянутся, а родители поддерживают, то это просто отлично! Успехов вам в дальнейшем!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Здорово. Думаю моим двум такое тоже пригодилось бы, когда они были в начальной. Отлично, что татарский дается проще, спасибо за инициативу и реализацию.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Эльвира, вы врете, во всяком случае, могу сказать за паралель 4-х классов, там татарский, выбрали процентов 20-30. Думаю по школе примерно также, а вы говорите, что целые классы выбрали татарский! Врушка вы!
    Папа ученика 9 школы
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Возможно, она говорила о первых и вторых классах, где уже учатся по новым учебникам? В 4-м ещё нет, поэтому и результаты разные
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Папа ученика 9 школы, а когда вы уедете?
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Авторы этого учебника допускают такую же ошибку, как и авторы других учебников татарского языка: задания написаны на татарском, а не на русском. Вы поймите уже наконец, русские родители будут сидеть вечерами с детьми над этими учебниками, и несколько часов занимает, чтобы элементарно сделать домашнюю работу, и это все потому, что мы не можем перевести просто задание к упражнениям. Обращаемся к соседям-татарам, они тоже не в состоянии понять эти задания.

    Вопрос к автору учебника: Вы когда этот учебник составляли обращались к русским родителям? Вы же хотите русских детей заставить учить татарский, но раз так, то с русскими родителями надо консультироваться.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    А когда вы уедете?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Это что-то новое: при написании учебников обращаться за советом к родителям. Информация для размышления для ФГОС.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Любите ярлыки навешивать?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    "Эльвира, вы врете... Врушка вы..."

    И это называется человек говорит на "великом, могучем языке"? Скорее на базарном
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Вроде учительница, а врёт и глазом не моргнёт! А вот изучение в школах РТ Кряшенского языка так до сих пор полностью и продолжает быть запрещенным. Доколе будет длиться эта дискриминация нашего родного языка?

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    крященского языка не существует в природе
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Кряшенский существует.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Где можно найти информацию о данном "языке"? В интернете ничего нет
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Безусловно Кряшенский и Церковно-Кряшенский языки существуют. Это татарские этнократы-исламисты отрицают сам факт существования Кряшенского народа. Узнать о Кряшенском языке, пообщаться на нём, помолиться можно в Казани в Тихвинском храме. Приходите.

    Ринат Гараев.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    А есть где почитать про этот "крященский язык"?
    Ответить
    Анонимно 10 дек
    С "крященским" языком.... Вообще-то, не смотря на все ухищрения "исследователей", кряшены - те же татары. Только с иными вероисповеданиями. В 21-м веке, когда уже не религии управляют миром, говорит о "крященском" языке попросту смешно. Разделение татар на керәшен и татар по признаку не имеющему отношения к языку, от слова вообще....
    С критериями определитесь, национальность, язык и религия это абсолютно разные категории.
    Крещенные татары - те же татары, бывает почище некрищенных татар на татарском говорят.
    Вы может еще и мишар в отдельный народ выведете? Разделите Буинских мишар от Мамадышских? Там, кстати, отличий в диалектах языка побольше будет, чем от несуществующего "крященского" языка, совпадающего с литературным татарским.
    Давайте тогда выведем и "московские русские", "оренбургские русские", "ростовские русские" и т.д. Там диалекты тоже в каждой деревне.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Почему Ринат Гараев ??? Крященские имена и фамилии вроде другие ?!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Почему врет?
    У нас весь класс выбрал татарский (1 класс).
    Программа "Салям".
    Ребенку нравится.
    Я вижу результат.
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Ринат Гәрәев, крәшеннәрнең теле татар дип беләбез
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Провокатор, не надо прикрываться фамилией Гараев. Ничего, скоро вычислят вас. Везде разжигание рознь
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    нет понятия родного русского языка в школах как предмета.. сейчас преподают Риторику. Это не одно и то же. Странно, что учитель этого не знает.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Скажите пожалуйста, а как можно отказать он не родного и не нужного русского? Очень хотелось бы побольше английского вместо русского, в Россию переезжать не планируем
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Зачем уезжать.Сначала давайте проведём приватизацию. Затем каждый решит, что с татарами делать и как болгар на место возвращать.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    а имущество Советского Союза не пытались делить?!!!...вернее выделить и получить долю...!!!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    а здесь Вы не в России? ))
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Конечно нет, поэтому и живём лучше, поэтому нам и не нужен чужой и не нужный русский язык. Подскажите, как отказаться?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Вы про МУ МУ не читали в школе?
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Предпочитаю англоязычную литературу
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    У нас в школе заставляли выбирать в качестве родного языка татарский. Давили, шантажировали и прессовали родителей и детей. Многие не выдержали и написали, что их родной язык - татарский. Ничего не изменилось. Обучают по тем же не эффективным учебникам и методикам 3 часа в неделю.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Что значит заставили? Давили, да, но... Написала в заявлении - родной русский (а другой и не могла указать - врать не приучена) единственная в классе, учим русский.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Когда вы уедете?
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    НИКОГДА МЫ НЕ УЕДЕМ!!! МЫ В РОССИИ!!!
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Я жила в другом регионе РФ и разговаривала на русском без акцента еще пограмотнее некоторых местных , внешность похожа на русскую и имя мне придумали местное созвучное с моим татарским именем , но все равно как только узнавали что татарка по национальности и имя татарское то сразу отношение предвзятое. Надоело. Устала. Сейчас живу в Татарстане. Довольна. Счастлива. Татарка.
    Ответить
    Анонимно 13 дек
    складно придумано, но нет.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    "Никогда мы не уедем!.."

    Естественно, кому же хочется ехать в дотационные области?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Простите, а по каким предметам учебники эффективные?
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Учебник супер! Но! А что после дальше? Начиная со 2 класса опять старая программа.
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Чемодан или язык и учить будут все
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    У вас на нас всех чемоданов не хватит!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Хватит, хватит. Всех обеспечим
    Ответить
    Виктор Тезилов 09 дек
    чемодан вокзал Монголия
    Ответить
    Ильяс Каримуллин 10 дек
    Наша родина-ТАТАРСТАН!!!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Здесь в комментариях сидит Тролль-провокатор, который за "денежку" пишет непотребное типа: "проведём приватизацию...," "...что с татарами делать..." и другие пакости. Про таких "решателей" точно сказал Аноним 16:07 . ЧЕМОДАН или ЯЗЫК и учить будут все.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Амин\чемодан вокзал\булсын!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Может это вам надо в Синцзян Уйгурский или в провинцию Шанси или в окрестности Улан Батора ???
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    Скорее вам обратно под Киев, который есть мать городов русских и откуда есть пошла земля русская
    Ответить
    Виктор Тезилов 09 дек
    А вам в Монголию
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Забыл про Аляску написАть
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    ЕСЛИ БЫ СРАЗУ ПРЕПОДАВАЛИ 2 ЧАСА ТАТАРСКОГО И МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗМЕНИЛИ БЫ ,ТО МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ОТКАЗЫВАЛИСЬ БЫ !!! А В НАШЕМ В 9 КЛАССЕ ВЫБРАЛИ ТАТАРСКИЙ 5, А 20 ОТКАЗАЛИСЬ!!!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    20 будущих безработных
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    А ПОТОМ БУДУТ ЭТИ 20 БУДУТ УДИВЛЯТьСЯ, ПОЧЕМУ РАБОТУ В ТАТАРСТАНЕ ХОРОШУЮ НАЙТИ НЕ МОГУ? ПОЧЕМУ МЕНЯ ТАТАРЫ НЕ ЛЮБЯТ?????
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Есть школы, которые тестированием вводили в заблуждение. Русскоязычные родители выбирали "родной язык", думая, что это русский, а оказалось - татарский
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    А как можно отказаться от русского языка? Хотим изучать вместо него английский т.к больше пригодится
    Ответить
  • Галина Блохина 09 дек
    Как уже все достали! Не знают,что можно еще придумать,чтобы вернуть татарский! Где вы были раньше,когда уничтожали русский язык,сокращали учителей! Для нас родной-это русский,не занимайтесь обманом.Забыли действие бумеранга?
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Ничего русского нам тут не надо
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    А ПРИДЁТСЯ
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Русского ничего не надо..а сплошь кругом русская речь и комменты на русском! Нет никаких национальных земель - есть Россия!
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    А нас, татар, спросили, хотим мы в вашу россию или нет? Слабо референдум провести, как в крыму вашем?
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Вас распустили 30 лет назад. Ты в своем подъезде референдум будешь проводить, а по поводу отделения----ну напиши сразу в ФСБ, если такая идейная....легко анонимно пургу гнать....
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Русским в крыму можно, а татарам у себя на земле нельзя? Это называется оккупация
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Не надо бояться референдума
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    "А нас, татар, спросили, хотим мы в вашу россию или нет"

    Так, их самих русских никакими калачами не выманишь из нашей республики. Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Не в дотационные же области ехать
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Русская речь, потому-что нам насильно навязали русский язык в 30-е. Был бы у нас хоть один миллиметр общей границы с Казахстаном, везде бы была татарская речь и вы бы сейчас писали на татарском
    Ответить
    Манфред Мансуров 09 дек
    ха-ха-ха
    Ответить
  • Виктор Тезилов 09 дек
    А вам в Монголию
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Тезилов, а где твоя родина? ведь вы не урыс.
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Найдут работу не беспокойтесь !!!! Много ведомств Федерального подчинения там татарский не нужен !!! И не все в начальники будут , кому то надо и слесарем и токарем и врачами с учителями работать , где тоже можно без татарского обойтись !!!
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Государственные языки нужно знать чиновникам. Я уверен, что они их не знают. Вот тема для дискуссии. А детей перестаньте мучить.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Доколе несчастных русских детей будут зверски мучать физикой, химией и биологией!!!
    Ответить
  • Анонимно 09 дек
    Спасибо, Эльвира. Вы делаете полезное и нужное дело. Такие как Вы нейтрализуют татарофобов. Рахмат.
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    Анонимно 09 дек
    Они все такие
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  • Анонимно 10 дек
    Только добровольное изучение.
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    Анонимно 10 дек
    Только обязательное или обратно в среднюю полосу
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    Анонимно 11 дек
    согласно только добровольно ,насильно мил не будешь.
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    Анонимно 16 дек
    Уезжайте
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  • Анонимно 10 дек
    Лихо Эльмира Маркова присвоила себе авторство методики Мещеряковой, и глазом не моргнула и словом не упомянула...
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    Анонимно 10 дек
    Не путайте! Это две разные методики. У Мещеряковой УМК по татарскому языку «Татарча да яхшы бел». А это УМК "Сәлам!" от других авторов. Эльвира Маркова один из разработчиков учебника "Сәлам!", как здесь и сказано.
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  • Сергей Михеев 10 дек
    Да пусть хоть какой язык выбирают?! а когда пойдут учиться в российские вузы - там преподавание на русском или будут искать тех преподов - кто учит на татарском?! Таких не много найдут!
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    Анонимно 10 дек
    Лучше учиться в зарубежных вузах- там качество образования намного выше российского
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    Сергей Михеев 11 дек
    Так я и поверю, что у всех татароговорящих хватит денег на обучение за границей! А потом приходят такие студенты - "моя плохо знать русский язык!" Ну так иди и учи русский язык или преподы в российских вузах теперь должны давать поблажки тем студентам кто плохо знает русский?! Знания студент должен уметь донести на русском. А если вы учитесь на английском за границей - вам тоже поблажки за плохое знание английского сделают?!
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    Анонимно 11 дек
    намного выше ? Российское образование одно из самых лучших в мире , если было бы плохое ,то не приезжали к нам столько иностудентов , может за рубежом и лучше , то лучше татарского это точно !
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    Анонимно 11 дек
    Учиться в Россию приезжают преимущественно жители стран третьего мира и самые бедные из них. Те, у кого есть деньги отправляют детей за нормальным образованием в Европу или Америку
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    Анонимно 16 дек
    Почему же дети московских чиновников не обучаются в наших одних из лучших в мире вузах?
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    Анонимно 16 дек
    Ну да, образование наше лучшее в мире, а Нобелевские лауреаты почему-то американские, английские да германские.
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    Анонимно 16 дек
    Сергею Михееву

    Учи английский, если хочешь читать современные научные журналы.
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    Анонимно 16 дек
    "Лучше учиться в зарубежных вузах..."

    А кто спорит-то? Чиновники не дураки, когда вопрос касается их личной выгоды: отправляют своих детей учиться на загнивающий Запад
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    Анонимно 11 дек
    Нам и в Татарстане нравится. Если я хотела бы в российский вуз, я переехала бы в Москву или,положим, в Самару-городок.
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    Анонимно 14 дек
    Ну это их выбор. А тебя , что - это волнует ?!
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  • Анонимно 11 дек
    Татары нас приютили( без коментов), голову давно проверяли, товарищ?
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    Анонимно 11 дек
    Вы тут не коренные жители
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    Анонимно 11 дек
    Татары и монголы- не коренные , коренные- Булгары.
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    Анонимно 11 дек
    Но не русские
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    Анонимно 13 дек
    татары тоже не коренные, дальше что? Удмуртов позовём? Они тут раньше появились, чем тюрки.
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    Анонимно 14 дек
    Коренными народами Татарстана являются: удмурты, мордвины, марийцы, чуваши, башкиры, татары, крящены. Всё
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Про финной угров согласен. Коренной народ, а вот тюрки пришлые. Как и булгары
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    ТАТАРЫ вас крышевали, приютили, труду и ремеслу пытались научить, а вы в ответ коварство показали, нож в спину нам вонзили!!!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Нам этого ничего не нужно, просто уходите
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Русские люди тоже коренные жители этой местности.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Нет, не коренные
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    "...голову давно проверяли, товарищ?"

    Простите, чью голову - вашу? Ваша голова - ваша проблема
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  • Анонимно 12 дек
    Нет такого государство Татарстан. Просто ходите верить, что есть...Где вы видели ,что б государство Татарстан выступало на олимпийских играх итд...Татарстан- регион России.
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    Анонимно 16 дек
    А кто нынче будет представлять нашу страну на Олимпийских играх?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Вашу (их) страну, а не нашу
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    А мне все равно, коренные русские или нет. Здесь Россия и этим все сказано.
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    Анонимно 16 дек
    " здесь Россия и этим всё сказано ".

    Переходя от частного к общему, можно продолжить: РТ - это РФ, РФ - это Европа, Европа - это наша планета. А международный язык - это английский язык. Каждый считающий себя образованным человеком должен стремиться знать инглиш, ведь мы живём в 21 веке, а не при царе Горохе
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  • Анонимно 13 дек
    Да здравствует Великий - Свободолюбивый ТАТАРстан!Амин!
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  • Анонимно 13 дек
    Хватит сеять раздор. Русские и Татары ,братья
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  • Анонимно 15 дек
    В своё время обучался по учебнику " я начинаю говорить по татарски" автор Литвинов И.Л. довольно доступный учебник, написанный русским. (Видать поэтому по нему сейчас и не обучают).
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    Анонимно 16 дек
    Весь свой пыл нужно было направить на то, чтобы Россию допустили до Олимпийских игр, а не бороться тут с татарским языком.
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  • Анонимно 18 дек
    Есть классы которые 3 человека только выбрали русский, остальные татарский но в классе всего 3 ученика.
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    Анонимно 18 дек
    Если в классе в котором учатся всего 3 ученика и выбрали все 3 русский язык, значит 100% за русский язык.
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  • Анонимно 18 дек
    Никто и никогда не напечатает материал где выступит учитель с фразой "в моем классе 25 из 30 учеников выбрали родным языком не татарский"! Это же и слону понятно, тк аполитично и будут приняты административные меры ко всем.
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  • Анонимно 18 дек
    Это вы о Рязанской школе пример приводите?
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    Анонимно 19 дек
    Видимо, не о Рязанской школе, а школах дотационных областей. Как работают, так и учатся. Т.е. наоборот, как учатся, так и работают.
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  • Анонимно 20 дек
    Сейчас строит демократию и капитализм в России и Татарстане депутаты, политики, мэры, губернаторы, руководители, публицисты 1940-50-60-70-80 годов рождения. 2040 году им от 100 лет по 60 лет, 2050 году от 110 лет по 70 лет. 90 % их уже не будет. Кто останется будут в старческом возрасте. 2040-50 году и далее начинает подрастать, взрослеть новое поколение политиков, министров, руководителей, депутатов, публицистов, мэров, губернаторов и новое взрослое население России это 1990-2000-2010-2020-2030 годов. рождения . И неизвестно как они будут строить свое настоящее в будущем. Но это будет другая история. Будущее покажет как учить, чему учить, что нужно, как нужно, что пригодиться, что сохраниться, как сохранить и т. д.
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  • Анонимно 20 дек
    Да как у нас все запущенно ! Аул и памятью у людей плохо
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  • Анонимно 20 дек
    Через 15 лет максимум 20 лет образование развалится. Вот уйдут учителя советского периода; школа, образование обновится с демократическими учителями и неизвестно как будут учить учителя демократического периода через 10-15 лет. А так в школе "дибилизм" с этими проверками, штрафами, документациями, бумагами, отчетами, унижениями и т. д. учителей.
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