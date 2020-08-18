«С 1 октября разливное пиво в рознице должно быть маркированным»

Ежегодно в республике реализуется около 200 млн литров пива разной крепости, что в три раза больше остального алкоголя

Фото: Максим Платонов

В Татарстане могут ввести новые инструменты регулирования для продавцов разливного пива, у которых порядка 3-4 тысяч точек в магазинах, барах и кафе. По согласованию с Росалкогольрегулированием в Татарстане продлили переходный период декларирования пивных кег в ЕГАИС: с 1 октября разливное пиво в рознице должно быть маркированным, впрочем участие в эксперименте добровольное. Пока маркировку пенного напитка можно встретить лишь в 36 розничных организациях республики. Проект направлен на установление полного фискального контроля над продажами разливного пива. Замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов в интервью «Реальному времени» рассказал о том, что 104 компании уже выразили желание участвовать в эксперименте. Среди них «Белый кремль», «Балтика», Heineken, которые подписали соглашение о переходе на подакцизный учет в ЕГАИС, хотя у многих крупных производителей оставались сомнения.

Вывести из тени

— Рустем Асхатович, с 1 апреля в республике начался эксперимент в сфере оборота пива. На этот раз в ЕГАИС пробуют «завести» продажи разливного живого пива. Как утверждают сами предприниматели, пиво из-под крана — единственное, что продолжало расти как на дрожжах даже во время пандемии. Какова цель эксперимента?

— Действительно, пиво набирает все большую популярность в республике по сравнению с другими алкогольными напитками. По нашим данным, ежегодно в республике реализуется около 200 млн литров пива разной крепости, что в три раза больше остального алкоголя. Особенно процветают пивные сети возле жилых домов. При этом пивные точки, которые еще называют «разливайками», оказались в привилегированном положении. Отгружаемые им на розлив кеги не проходят через учет в ЕГАИС, а значит могут легко «уходить» из-под налогообложения. Иногда получается, что 10 кег продают в течение полугода, а на самом деле в течение 10 дней. А здесь будет видно, что марка списана и не должна быть в обороте. Но сейчас их трудно проверить.

Как вы понимаете, если недобросовестный бизнес не платит акциз, значит региональной казне наносится экономический ущерб. Согласно законодательству, акциз от пива полностью поступает в республиканский бюджет. С этого года он составляет 22 рубля с каждого проданного литра пива крепостью от 0,5 до 8,6%, более крепкое облагается акцизом в 41 рубль. В отличие от водки, где акциз сначала полностью идет в федеральный бюджет, а потом частично возвращается в региональную казну, пивной акциз сразу и напрямую поступает в бюджет республики.

Если обойти уплату акциза, что пытаются сделать недобросовестные предприниматели, то можно спокойно получить 22 рубля дохода с каждого проданного литра. Причем, его легко получить, не прикладывая особых усилий

По данным Минфина РТ, эти поступления постоянно растут. Сейчас казна получает от производства и продажи пива 9,4 млрд рублей, тогда как 3 года назад 5 млрд рублей. Как вы знаете, 3 года назад в республике был запущен пивной завод «Белый Кремль», входящий в структуру «Татспиртпрома». Он дополнил когорту местных производителей пива — «Эфес» и «Булгар-пиво». Сейчас татарстанского пива в республике реализуется 51 млн литров, еще 145 млн литров завозится. Если обойти уплату акциза, что пытаются сделать недобросовестные предприниматели, то можно спокойно получить 22 рубля дохода с каждого проданного литра. Причем его легко получить, не прикладывая особых усилий. Нужно одно условие, чтобы пиво не попало в систему ЕГАИС. По оценкам экспертов, не менее 35 процентов объема разливного пива является нелегальным, а это не менее 500—600 млн литров в год в масштабах страны.

Пилотный эксперимент для тиражирования по всей стране

— Верно понимаю, что с инициативой проведения пивного эксперимента выступил Татарстан?

— Да, конечно. Правительством республики, по согласованию с Росалкогольрегулированием и по инициативе Госалкогольинспекции РТ, было принято решение о проведении на территории Республики Татарстан эксперимента по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поставляемых в транспортной таре — кегах, средствами идентификации и прослеживаемости оборота такой продукции.

Мы оказались наиболее подготовленными к нему, потому что в республике представлены крупные и мелкие производители, оптовики и разветвленная структура розничной сети. К тому же в нашем регионе действует Госалкогольинспекция, которая контролирует ситуацию на алкогольном рынке. Иначе говоря, есть вся инфраструктура для производства и продажи пива, чтобы можно было провести показательный эксперимент. Чтобы можно было сделать репрезентативные выводы — эффективно или нет, нужно или не нужно вводить ЕГАИС.



Результаты эксперимента в перспективе могут быть распространены по всей стране. При этом каждый шаг мы согласовываем с Росалкгольрегулированием. Во взаимодействии с ним и было принято решение продлить переходный период по маркировке пивных кег специальными марками до 1 октября (до этого был срок — с 1 июля).

Мы объявили всем, что с 1 октября разливное пиво в рознице должно быть маркированным. Но хочу подчеркнуть, что переход будет добровольным

К 1 октября перейти на чистую акцизную схему

— Получается, что к этому сроку владельцы пивных баров должны будут перейти на ЕГАИС?

— Да, мы планируем, что к этой дате все должно быть готово. Мы объявили всем, что с 1 октября разливное пиво в рознице должно быть маркированным. Но хочу подчеркнуть, что переход будет добровольным, хотя мы и ориентируем производителей и продавцов использовать только маркированное пиво.

Сам эксперимент начался с 1 апреля. Но это не означает, что прямо с этого дня начались продажи маркированного пива в республике.

Сейчас идет организационный процесс к переходу на ЕГАИС: нужно отладить программное обеспечение движения пива от производителя и всех торговых звеньев до конечного потребителя, обеспечить изготовление и проклейку специальными марками. Должен сказать, что процедура отражения маркированного пива в ЕГАИС не требует особых затрат. Софт ЕГАИС был минимально трансформирован специалистами Росалкогольрегулирования для возможности отражения маркированных пивных кегов — здесь появится новое поле для заполнения.

— Что уже сделано?

— Во-первых, для участия в эксперименте заявилось 104 российских компаний-производителей, среди них около 20 татарстанских производителей пива.

Но непосредственную готовность проклеивать акцизными марками выразили 24 пивоваренные компании, среди которых производители популярных брендов «Балтика», «Белый кремль», Heineken. Они заключили договоры с АО «Гознак» на изготовление специальных марок для маркировки пива. Оплатили марки и получили их 18 заводов.

Должен сказать, что процедура отражения маркированного пива в ЕГАИС не требует особых затрат. Софт ЕГАИС был минимально трансформирован специалистами Росалкогольрегулирования для возможности отражения маркированных пивных кегов

Правда, не обошлось без некоторых разногласий. Как я уже говорил ранее, крупные производители пива, такие как «Балтика», «АБ Инбев», а также Ассоциация производителей пива ранее просили изменить условия эксперимента, предлагая ввести маркировку не на самом предприятии, а на оптовых складах. Но это противоречило идеологии эксперимента, которая нацелена на прослеживаемость всего пути движения пивной кеги. В итоге убедили вести маркировку с выхода кеги с конвейера.

Первые партии маркированных кег уже разлили «Белый кремль» и нижегородский «Лысковский пивоваренный завод». Они уже провели проклейку марками и начали отгрузку девяти оптовым организациям. Маркированное пиво пока продается в 36 розничных организациях. Это очень мало, конечно. Продажей пива занимается около 10 тысяч точек в Татарстане. Из них около 3,5—4 тысяч точек в Казани.

Отдельно скажу о марках. Чтобы эксперимент проходил не кустарно, решили, что марки будут печататься не на каком-то заводе, а на авторитетном предприятии. Договорились с АО «Госзнак», который изготавливает акцизные марки для крепкого алкоголя. Я считаю, что договорились успешно, так как даже цена оказалась довольно приемлемой. Она будет стоит не более 50 копеек с учетом доставки. Фактически, получается, что накладные расходы составят примерно 1 копейку на литр пива. Мы специально так договорились, чтобы это не повлекло увеличения цены.

Десять тысяч точек — это все, кто торгует пивом

— В «пивную ЕГАИС» должны войти и производители, и продавцы?

— Основная цель — полная прослеживаемость произведенного товара. Здесь работают все те же принципы, как и в реализации крепкого алкоголя. Оборудование, которое стоит у оптовиков, подходит для реализации пива. Для оптовиков и производителей не нужно создавать ничего нового — в системе только новая графа открывается.

Розница пиво не отражала. Поэтому дополнительная доработка потребовалась для розничных предприятий. У розницы вообще не было фиксации розничных продаж в ЕГАИС.

Десять тысяч точек — это все те, кто занимается продажей пива. Но разливным пивом занимаются гораздо меньше. Их в три раза меньше. Это охватывает бары, сети магазинов разливного пива. У них вообще не было этой схемы.

Не секрет, что в розничной торговле много «воровства». Тот, кто стоит на кране в баре, может продавать неучтенное пиво. Теперь они получат контроль над своими работниками

— Какие расходы предстоит понести розничным продавцам?

— Уже провели совещания с оптовиками, розницей. Сложность в том, что у каждого продавца стоит своя программ учета пива, у них разный протокол. Расходы будут, но они небольшие — в пределах 10—20 тысяч рублей. А те, кто работает по упрощенной схеме, вообще может обойтись без расходов. Многое зависит от программного продукта, который есть у компании. Конечно, у федеральных сетевиков программы учета большие и более сложные. Зато у них уже установлены современные программы учета, они просто интегрируют в нее дополнительные функции.

— Как розничные игроки отнеслись?

— Те, кто добросовестно работает, выступают за. Те, кто недобросовестно, находят различные предлоги. Они начинают говорить, что это дорого, программа не подходит, невозможно найти оборудование. Хотя на самом деле, это полное лукавство. Кто хочет работать, тот работает. Проблем нет. Более того, добросовестным предпринимателям выгодна эта схема, потому что у них наладится внутренний учет. Не секрет, что в розничной торговле много «воровства». Тот, кто стоит на кране в баре, может продавать неучтенное пиво. Теперь они получат контроль над своими работниками.

«Крупняки» боятся потерять точки

— Какое отношение у крупных производителей? Они наверное голосовали двумя руками за?

— Кстати, они-то «за» и не были. Хорошо, что хоть одной рукой «за». Во-первых, они стали бояться, что от их продукции начнут отказываться. Бары — это их клиенты. Когда вводили ЕГАИС по алкоголю, закрылись тысячи точек. Они не смогли чисто финансово продержаться в чистой схеме. До внедрения водочного ЕГАИС было 8,5 тысячи точек, а после осталось 7,5 тысячи точек. Конечно, не все эту процедуру тянут. Но это ведь продукт не первой необходимости. Это не хлеб и не молоко. Но зато у нас будет порядок на рынке, будут регулярно поступать акцизы.



Нет цели всех сохранить обязательно. Но если кто-то закроется, рынок не умрет. Мы хорошо понимаем, что любое ограничение вызывает негатив у предпринимателей. Но пиво — это продукт не первой необходимости. Вся государственная идеология настроена на укрупнение бизнеса, чтобы алкогольным бизнесом занимались крупные предприятия, а не мелкие игроки.

Мы хорошо понимаем, что любое ограничение вызывает негатив у предпринимателей. Но пиво — это продукт не первой необходимости

Сейчас добровольно, а потом станет обязательным

— Нелегальное пиво опасно для здоровья? Как часто выходите в рейды по проверке качества пива?

— По качеству пива мало нареканий. Его мало подделывают. То, что варят или продают в розлив, не вредит здоровью потребителя. Основная проблема — «неучтенка», нет документов. Претензий к качеству нет.

— Как будет контролироваться переход на «пивную ЕГАИС»?

— Пока процедура добровольная. В принципе, можно не участвовать. Но мы настраиваем розничную торговлю вступать в эксперимент. Потому что это даст эффект, и вы сможете больше продавать легальной продукции. 1 октября — это срок для добровольного перехода. Но к этому сроку все условия будут созданы. И программный продукт есть, и марки. Хотелось бы, чтобы все работали в легальном поле.



По итогам 2020 года сделаем отчет и посмотрим, что получилось. И вместе с федеральной службой будем вносить предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, чтобы распространить маркировку на территории всей страны. А дальше все будет обязательным. Тогда можно будет включать рычаги административного воздействия для введения всех игроков в легальное поле.