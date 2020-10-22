Арсланов Рустем Асхатович
Общая информация
Родился 12 мая 1963 года в Казани.
Образование
1984 г. — окончил Московский Ордена Дружбы народов кооперативный Институт по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами» (1984 г.).
Трудовая деятельность
1984-1985 гг. — инструктор управления оргтехники в Татпотребсоюзе.
1985-1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1986-1990 гг. — заместитель директора магазина №374 Советского райпищеторга г. Казани.
1990-1992 гг. — помощник заместителя председателя Казгорисполкома, заместитель заведующего отделом торговли и платных услуг населению.
1992-1996 гг. — начальник отдела торговли и платных услуг населению аппарата главы администрации г. Казани.
1996-2000 гг. — председатель Казанского городского комитета по защите прав потребителей.
2001-2005 гг. — председатель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ в г. Казани.
2005-2006 гг. — председатель комитета по защите прав потребителей администрации г. Казани.
С 2006 г. — заместитель начальника Госалкогольинспекции РТ.
Награды и звания
Заслуженный работник сферы обслуживания населения РТ.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Х. Такташ, 94
- Телефон: (843) 278-92-78
- Email: Rustem.Arslanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 22.10.2020