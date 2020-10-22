Арсланов Рустем Асхатович

Общая информация

Родился 12 мая 1963 года в Казани.

Образование

1984 г. — окончил Московский Ордена Дружбы народов кооперативный Институт по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами» (1984 г.).

Трудовая деятельность

1984-1985 гг. — инструктор управления оргтехники в Татпотребсоюзе.

1985-1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1986-1990 гг. — заместитель директора магазина №374 Советского райпищеторга г. Казани.

1990-1992 гг. — помощник заместителя председателя Казгорисполкома, заместитель заведующего отделом торговли и платных услуг населению.

1992-1996 гг. — начальник отдела торговли и платных услуг населению аппарата главы администрации г. Казани.

1996-2000 гг. — председатель Казанского городского комитета по защите прав потребителей.

2001-2005 гг. — председатель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ в г. Казани.

2005-2006 гг. — председатель комитета по защите прав потребителей администрации г. Казани.

С 2006 г. — заместитель начальника Госалкогольинспекции РТ.

Награды и звания

Заслуженный работник сферы обслуживания населения РТ.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

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