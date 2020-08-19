Как воспитатель детсада стала партнером Ozon и зарабатывает на рынке е-commerce

Рассказываем, как татарстанские компании находят новые ниши для развития и заработка, переводя производителей и дистрибьюторов в онлайн и помогая им продавать товары

Фото: Личный архив семьи Шафигуллиных

Пандемия подстегнула интерес к онлайн-шопингу и стимулировала развитие маркетплейсов. А они в свою очередь продолжают создавать новые ниши для работы предпринимателей, даже для тех, кто не реализует продукцию. Одна из перспективных ниш — это технологическое партнерство, которое предполагает полное сопровождение продавцов — начиная от регистрации на площадке и заканчивая стимулированием продаж и работой с отзывами. В Татарстане в качестве сертифицированного технологического партнера уже работает ООО «СЕО.ГРУП», которое развивает чета Шафигуллиных. В интервью «Реальному времени» Ренат и Анна рассказали, что из себя представляет сотрудничество с Ozon и почему они видят свое будущее вместе с маркетплейсом.

Продажи и интерес к маркетплейсам растет

РВ: Как вы решили начать сотрудничество с маркетплейсом?

Ренат: Я занимаюсь интернет-маркетингом с 2002 года: продвигаю бренды в сети, создаю для них сайты. В 2018 году Ozon (16+) начал развивать формат маркетплейса, а в 2019 году мои клиенты сказали: мы уже зашли в торговые сети, нам нужно продвижение в интернете. В то же время правительство Татарстана начало устраивать встречи предпринимателей с представителями маркетплейсов. У площадок появились стратегии по расширению, они запустили строительство региональных складов. Поэтому в декабре 2019-го мы заинтересовались технологическим партнерством с Ozon, которое предполагает оказание услуг продавцам.

РВ: Как понимаю, за эту работу отвечает Анна?

Анна: До сентября прошлого года я работала воспитателем в детском саду, а когда уволилась и у меня появилось свободное время, муж рассказал о новом направлении — продвижении товаров на маркетплейсе. Я разобралась в нюансах, прочитала всю информацию на маркетплейсе. В принципе, много времени это не заняло. Так я стала руководителем нового направления в семейном бизнесе — проекте СеллерМАРКЕТ.

Ренат: Сейчас у нас 20 брендов, 7 из которых татарстанские. За первые полгода с нашей помощью продано уже более 50 тысяч товаров. В планах у компании брать на поддержку и другие бренды.

РВ: Кстати, на сколько вырос спрос на продвигаемый вами товар за последние месяцы?

Ренат: Например, продажи чая под брендом «Хаяти» в феврале выросли в четыре раза по сравнению с январем. Отгрузка в апреле была еще в два раза больше, то есть кризис только подстегнул продажи. Это подтверждают и данные за прошлый месяц. В июне на склады маркетплейса в общей сложности отгрузили 1800 пачек чая — в четыре раза больше, чем в апреле.

«В декабре 2019 мы заинтересовались технологическим партнерством с Ozon, которое предполагает оказание услуг продавцам»

Задача — стимулировать и увеличивать продажи компаний

РВ: Какие услуги вы оказываете в статусе технологического партнера?

Ренат: Мы бесплатно регистрируем продавцов на маркетплейсе, помогаем создавать карточки товаров, интегрировать интернет-магазин с платформой, способствуем продвижению и оказываем все необходимые консультации. Наша задача — довести клиента до появления продукции на витрине маркетплейса. А также помочь продать первые 10 товаров на Ozon — это должно случиться в первые 2 недели. Также мы оказываем помощь в развитии продавца: показываем, как лучше простимулировать продажи и продвинуть товар внутри маркетплейса, готовим аналитику, благодаря внутренним инструментам Ozon.

РВ: Как понимаю, есть сертифицированные и несертифицированные партнеры. Сложно ли пройти сертификацию?



Ренат: Экзамены должны сдать минимум три сотрудника компании, после чего начинается трехмесячный тестовый период. Дальше работу оценивают на основе аналитики данных по продажам и отзывов продавцов, находящихся на поддержке этого техпартнера. В случае успешных показателей, партнер официально становится сертифицированным. Информацию о нем публикуют на сайте маркетплейса, и это позволяет привлекать еще больше клиентов.

РВ: А в чем ваша выгода от партнерства?

Ренат: Мы получаем фиксированное вознаграждение от привлечения на площадку клиента и до 20 процентов комиссии Ozon за реализацию товара — процент зависит непосредственно от оборотов компании, рекламных бюджетов. Маркетплейс также стимулирует и поддерживает технологических партнеров: проводит обучающие вебинары, как продвигать себя на площадке и увеличивать продажи, продвигает другие услуги агентства на сайте в разделе «Помощь».

При желании, действительно, сертификацию можно не проходить — тогда компании сами выставляют клиентам прайс за услуги, продвигают себя и находят продавцов

Бесплатно для продавцов, выгодно для техпартнеров

РВ: Зачастую малый бизнес не идет на маркетплейсы, потому что считает, что их площадка — это социальные сети, сайт. Вы сталкиваетесь в своей работе с такими стереотипами?

Ренат: Очень часто. Но это заблуждение. Ежедневно на онлайн-площадку заходят 4 млн уникальных пользователей — социальные сети и сайт с такой конкуренцией не справятся. Производитель умеет делать качественный хороший товар, так пусть делает. А если он не готов разбираться в нюансах продажи на маркетплейсе, то за него это будут делать технологические партнеры. Кроме того, площадку маркетплейса можно рассматривать как инструмент дополнительной стимуляции сбыта, в том числе и для рынка B2B. Производители загружают карточки товара на маркетплейсы, используя их как один из каналов продвижения, чтобы продукция была видна не только на местном рынке, но и по всей России. С помощью этого инструмента они также получают дополнительный эффект в виде новой аудитории — товар закупают не только компании, но и частные лица.

«Ежедневно на онлайн-площадку заходят 4 млн уникальных пользователей — социальные сети и сайт с такой конкуренцией не справятся»

РВ: Можно на основе вашего опыта резюмировать плюсы и минусы сотрудничества с Ozon в качестве продавца?

Анна: Из плюсов в первую очередь достаточно понятный интерфейс. На Ozon просто зарегистрироваться. При условии представления клиентом стандартного набора документов и наличии у продавца ЭДО, с которым напрямую работает Ozon, это занимает максимум неделю. Мне также нравится аналитика, которая представлена в личном кабинете продавца и созданная логистика, которая позволяет отправлять товар в любой регион России.

Ренат: Среди плюсов еще бы отметил маркетинговые возможности продвижения товаров внутри Ozon. Например, можно продвигать продукт через контекстную рекламу или бесплатно создать витрину c собственной продукцией (shop-in-shop — перевод с англ. магазин-в-магазине). Кроме того, сейчас на площадке запущена возможность инициации продавцами собственных акций, что тоже стало плюсом для продвижения.

РВ: А для вас как непроизводителя?

Анна: Ozon — это возможность заработать на оказании услуг продавцам. Это новая перспективная ниша для предпринимателей. Нашим клиентам не нужно разбираться в регистрации, аналитике и методах продвижения, отслеживать товарные остатки. Все это технологический партнер берет на себя. Плюс еще ответы на отзывы и общение с покупателями в чате, если наш клиент его подключил.

Для продавцов все это бесплатно, а мы, повторюсь, получаем от маркетплейса фиксированный процент при регистрации товара и до 20 процентов от комиссии Ozon с реализации продукции. По сути, чем больше будут продажи, тем больше мы заработаем. Мы оказываем услуги в качестве сертифицированного партнера, но многие компании успешно работают как несертифицированные — Ozon такой формат тоже поддерживает. Они самостоятельно ищут клиентов и оказывают им любой спектр услуг, стоимость которых партнеры определят в ходе переговоров, а Ozon в этом случае на ценовую политику техпартнера не влияет.

В целом, сейчас маркетплейс — это не просто продажа товара, на Ozon множество перспективных ниш для развития других бизнесов. Сейчас уже более 14 тыс. компаний имеют активные продажи на Ozon и еще порядка 25 тысяч компаний находятся в процессе регистрации и заведения своих товаров на площадку — по сути это и есть потенциальная база для оказания услуг технологическими партнерами, так что места сейчас на этом рынке хватит многим предпринимателям.