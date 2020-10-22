ООО СЕО.ГРУП
Общая информация
ООО «СЕО.ГРУП» занимается технологическим партнерством, предполагающим полное сопровождение продавцов — начиная от регистрации на площадке и заканчивая стимулированием продаж и работой с отзывами при работе на площадках е-commerce.
Юридическое лицо образовано 19 июля 2016 года.
Руководитель — Шафигуллин Ренат Равилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420100, ул Галии Кайбицкой, 12
- Телефон: (843) 280-00-07
- Сайт: https://sellermarket.ru/
Дата последнего обновления: 22.10.2020