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ООО СЕО.ГРУП

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Общая информация

ООО «СЕО.ГРУП» занимается технологическим партнерством, предполагающим полное сопровождение продавцов — начиная от регистрации на площадке и заканчивая стимулированием продаж и работой с отзывами при работе на площадках е-commerce.

Юридическое лицо образовано 19 июля 2016 года.

Руководитель — Шафигуллин Ренат Равилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420100, ул Галии Кайбицкой, 12
  • Телефон: (843) 280-00-07
  • Сайт: https://sellermarket.ru/

Дата последнего обновления: 22.10.2020

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