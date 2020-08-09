Первое поражение ФК «Нефтехимик»

Нижнекамцы пропустили решающий гол после сомнительного штрафного

Гол, забитый «Оренбургом» в середине первого тайма вчерашней встречи с нижнекамским «Нефтехимиком», оказался единственным. «Реальное время» рассказывает, как гостям пришлось испить горечь поражения и скидываться на галстук советнику президента клуба.

О Роберте Евдокимове замолвим мы слово



Соперник «Нефтехимика» по второму туру выглядел более солидным оппонентом, чем песчанокопская «Чайка», благодаря недавней карьере в Премьер-лиге, закончившейся в июле из-за ситуации с коронавирусом. Причем ситуация выглядела несколько неоднозначно, а сам ФК «Оренбург» вполне может быть причислен к «лику футбольных мучеников».

Впрочем, и сам город, несмотря на то, что являлся и является областным центром, долгое время был именно спортивным «великомучеником». Центр хоккея находился в Орске, где существовала неплохая команда «Южный Урал», созданная, кстати, как и казанский «Рубин», в 1958 году, год спустя после переименования области из Чкаловской в Оренбургскую. В 90-е годы вектор развития футбола переместился в Новотроицк, где была прописана серьезно пошумевшая по первой лиге «Носта». И только в хоккее на траве и в женском баскетболе столица области демонстрировала свой интерес к спорту.

Все изменилось, когда местную футбольную команду, тогда еще «Газовик», возглавил уроженец Нижнекамска Роберт Евдокимов, который вывел ее в Премьер-лигу. Так что противостоянию «Оренбурга» и «Нефтехимика», по аналогии с «зеленым дерби» в хоккее, тоже можно подобрать звучный эпитет. Необязательно «нефтегазовый», как можно заключить по названиям команд, действующим и прошлым.

Местную футбольную команду, тогда еще «Газовик», возглавил уроженец Нижнекамска Роберт Евдокимов, который вывел ее в Премьер-лигу. Фото ria56.ru

Попили водички, послушали тренера, забили гол

Сама встреча началась ни шатко ни валко, хотя 25 градусов в Оренбурге вполне располагали к игре на встречных курсах с высокими скоростями. Нет, происходившее не поле выглядело достаточно размеренно и неторопливо, команды больше полагались на стандартные положения и навесы, чем на скоростные атаки. К примеру, в тот же день игроки мэрии Казани, Минспорта, медицинской отрасли и СМИ отметили День физкультурника на поле стадиона «Трудовые резервы» столицы Татарстана, и футболисты-любители играли достаточно бодро, успев провести по три матча. Кстати, команда СМИ Казани, в составе которой было сразу трое представителей редакции «Реального времени», заняла почетное второе место.

На 27-й минуте оренбургского матча игроки обеих команд дружно потянулись к бровке — сполоснуть горло и выслушать тренеров. И более действенными, по всей видимости, оказались наставления исполняющего обязанности главного тренера «Оренбурга» Ильшата Айткулова, поскольку его подопечные вскоре открыли счет. Александр Эктов крутился у боковой линии, как волчок, пока судья не оценил его усилия и последовавшее падение назначением штрафного удара. Откровенно говоря, за что было назначено наказание, трудно было сказать даже после десятого повтора. Тем не менее момент не выглядел опасным, пока нацеленная подача Рикарду Алвеша не нашла голову Артема Кулишева, от которой мяч и вонзился в сетку ворот Андрея Голубева.

Для нижнекамцев случившееся было вдвойне обидно, поскольку до этого момента они выглядели если не лучше, то опаснее в атакующих действиях. Так, после подачи Михаила Канаева со штрафного мяч полетел в ворота, но белорусский голкипер «Оренбурга» Андрей Климович встал на пути мяча в сетку — на его счастье, игровой снаряд никого не задел по пути. Было еще несколько опасных ударов, в последний момент блокированных защитниками команды хозяев.

Нижнекамцы выглядели если не лучше, то опаснее в атакующих действиях

Нижнекамцы успешной игрой с «Оренбургом» имели шанс поздравить советника президента ФК «Нефтехимик» Наиля Гизатуллина, который практически всю свою жизнь связал с клубом, а в День физкультурника отмечал свой 70-летний юбилей. Но для этого необходимо было хотя бы перейти в столь же массированное нападение, как это сделала неделей ранее «Чайка». Однако до поры гости ограничивались лишь контролем мяча. Более того, в середине второго тайма хозяева дважды могли увеличить счет, когда опасно выбегал к воротам Артем Кулишев. Но вначале Голубев, покинув пределы штрафной, ликвидировал выход один на один, а затем он же отбил опасный удар, уже оставаясь на линии ворот.

Сейв вместо гола

Именно Кулишев выглядел наиболее опасным у хозяев, хотя два последних гола «Оренбурга», заключительный на уровне Премьер-лиги и первый в ФНЛ, забивал Джоэль Фамейе из Ганы, сопровождавший взятие ворот вставанием на колено и поднятием кулака. За десять минут до конца встречи Фамейе получил шанс повторить свой BLM-ритуал, но мяч, закрученный им в дальнюю девятку, пролетел рядом со штангой.

К этому момент Айткулов уже заменил главного героя матча Кулишева, и на первый план у хозяев вышел автор голевой передачи Рикарду Алвеш. За пять минут до финального свистка он нанес шикарный удар в левый нижний угол ворот, но Голубев, вытянувшись в струнку, потащил. В ответной атаке нижнекамцы получили шанс если не на гол, то на попадание в створ, но на этот раз удар едва не принял на себя главный арбитр встречи Кирилл Силантьев из Самары. Удар с ходу не получился, а арбитру пришлось вскоре «реабилитироваться» перед гостями — он показал Фамейе желтую карточку за затяжку игры.

Голов зрители в итоге больше не увидели

Такую же можно было продемонстрировать и Алексею Скворцову, приготовившемуся умереть на поле (и воскресшему сразу по окончании матча). Он так залежался на газоне, что его попытался поднять нефтехимик Галиулин, но санитарского опыта Вагизу явно не хватило. Голов зрители в итоге больше не увидели, хозяева завоевали три очка, а нижнекамцы могут подарить советнику президента клуба галстук и флешку с записью шикарного сейва Голубева. Или со стихотворением Тукая, напечатанным впервые в том же Оренбурге, где Габдулла-эфенди сказал, а Анна-апа Ахматова перевела: «…Чтение газет полезно — это знают все давно, Так давайте жить как люди — и достойно и умно…» С юбилеем вас, Наиль Нурмеевич!

