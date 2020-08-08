«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 8-я: Астрахань

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в седьмую «точку на карте» — и прогуляемся по Казанской улице в Астрахани.



Казанская улица — улица в центральной части Астрахани. Начинается от Волжской и идет с запада на восток параллельно каналу имени Варвация. Заканчивается она набережной 1 Мая.

Это очаровательное место дышит историей. Здесь издавна располагались этнические слободы, да и до сих пор они здесь сохранились — Казанская улица проходит через Татарскую (Махаллю), Персидскую, Армянскую, Немецкую и другую слободы. Очень живописная и разнообразная застройка здесь в основном малоэтажная. А та, которая не малоэтажная, — храмы и памятники истории (концентрация таких памятников здесь зашкаливает — на 2 километра их целых пять). Раньше в этих кварталах не стихал разноязыкий гомон людей разных народностей, которые здесь жили очень, очень давно — несколько веков назад.

До 1837 года эта улица Астрахани называлась Второй Татарской, потом стала Бело-Мечетной (по вполне наглядным причинам — мы с вами их увидим). Название в честь Казани улица получила только в 1920 году (а в 1957 стала длиннее — к ней присоединили Спартаковскую улицу, которая в XIX веке именовалась Второй Армянской).

Итак, начнем прогулку по историческим кварталам старой Астрахани. Начинается Казанская прямо с размаху историческим памятником: это дом 2/7 на перекрестке с улицей Волжской. Дом Епифанова был построен в 1888 году, его под свои нужды до революции использовало Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста.

Небольшие домики, раскидистые старые деревья, сплошной уют. Гулять приятно и легко. Это, кстати, район Татарской слободы.



Чуть дальше по улице можно увидеть симпатичный дом, каких когда-то было много в Казани: нижний этаж кирпичный (посмотрите, как низко «вросли» в землю окна), верхний — сруб с резными наличниками и когда-то красивой крышей. В таких домах жили купцы повсюду — от Астрахани до нашей родной Казани. А рядом — мечеть (на «Яндекс.Картах» она обозначена как Мечеть №2). Обшивка и кровля вполне современные.

Дальше идут частные дома разной степени благоустроенности и автомобили разной степени разобранности. Очень популярная и в наших краях форма обустройства жилища: старый деревянный дом обшивается новым сайдингом — и начинает выглядеть вполне современно. Вот если б обшивался не только фасад!



Минарет Белой мечети (на перекрестке с улицей Бэра) — невысокий, но стройный и красивый, закругленный сверху, не очень похожий на наши, казанские — остроконечные. Да и вся мечеть — посмотрите какая красавица!

Вызывают культурный интерес местные архитектурные особенности частного домостроения. Кажется, что здесь старый деревянный дом, прямо как был, подняли вторым этажом на новую основу из блоков:

Нас продолжает сопровождать легкий флер неустроенности. Но здесь, на юге, он какой-то действительно симпатичный.

А этот очень миленький перекресток — между прочим, с улицей Мусы Джалиля! Слева вдали виднеются купола церкви:

А справа — минарет мечети (карты говорят нам, что это Черная мечеть, хотя с виду и не скажешь):

С этого места Казанская улица начинает проходить по Агрыжанской слободе (которая входит в район Махалля — исторически здесь жили мусульмане, отсюда и большая концентрация мечетей). Слобода получила свое название от агрыжанских татар — небольшой этнической группы (сейчас она полностью растворилась в местном населении), которая образовалась совершенно удивительным образом. Едва ли не с момента основания Астрахани здесь поселилась небольшая группа... индийцев. Они женились на астраханских татарках, и получились агрыжанские татары. В книге 1895 года «Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи», указано: «Агрыжанцы — метисы индусов и татар, издавна поселившиеся в Астрахани, где они занимаются торговлей; по нравам и обычаям весьма схожи с татарами». В середине XIX века таких татар в Астрахани было чуть больше сотни.

А вот и следующий памятник архитектуры: мечеть Вагабия, или Красная. Ее построили в в 1898 году на средства муллы Абдул-Вагапа Алиева и казанского купца Мухаммет-Шакира Казакова. Дом самого Казакова, построенный в конце 19 века, стоит на набережной Варвациева канала. Так вот, Вагабия стала третьей каменной мечетью в Астрахани после Ак-мечети и Кара-мечети. С 1930-х годов в этом здании располагался Дом санитарного просвещения, но в 1990 мечеть вернули наконец мусульманам. Приход мечети сегодня в основном составляют выходцы с Кавказа (отсюда ее современное название — Кавказская): аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, азербайджанцы-сунниты, но есть и татары, ногайцы и казахи.

История историей, а без компьютеров нынче никуда.

Совершенно внезапно перед нами возникает новое здание. Резкий контраст с исторической застройкой!



А на перекрестке с улицей Кирова — и вовсе Сбербанк!

Дальше начинается Персидская слобода. Название прекрасное. Начинается она не только Сбербанком, но и домом №80, в котором находится областная клиническая больница. Эта часть улицы представляет резкий контраст с тихими кварталами, которыми мы прошли до сих пор.

Медицинский квартал клинической больницей не заканчивается. Дальше нас и вовсе ждет психдиспансер. Обратите внимание на жизнерадостную надпись на заборе. В такой психдиспансер и зайти приятно!

Здесь надпись на заборе, конечно, менее живописная, зато очень конкретная. А какой интересный дом!

Как видим, снова началась историческая малоэтажная застройка, частный сектор во всей своей незатейливой красе. На перекрестке с улицей Мечникова — следующий памятник: дом 100/17/107. Это Кирха (церковь евангелическо-лютеранская во имя Иисуса, построена в 1888‒1892 г., перестроена в жилой дом в 1940‒1941 г.). Здесь кончаются татарские и персидские слободы — начинается слобода Армянская.

Смотрите, какая интересная крыша! Это следующий памятник, здание Пастората церкви во имя Иисуса евангелическо-лютеранского исповедания (1892‒1893 г.). 8 сентября 1893 года новый церковный дом по улице Кирочной освятили. Здесь жил пастор, а еще был зал для собраний церковного совета. К зданию, крестообразному в плане, состоящему из северной и южной частей, с востока и запада примыкают пристрои с крыльцами. Памятник отличается выразительным силуэтом. Посмотрите: фасады стилизованы под готические формы, и даже стрельчатые окна воспроизведены!



А следом сразу идет приходская школа той же лютеранской церкви, еще один исторический памятник из комплекса лютеранской кирхи. 18 февраля 1908 года Строительное отделение разрешило постройку каменного здания церковно-приходской школы. Здание было завершено 8 ноября 1909 года и освящено. Тем самым было завершено создание центра-комплекса лютеранской духовной жизни.

Памятники, в общем-то, кончились. Но улица продолжается. Вот, например, как жизнерадостно выглядит перекресток с улицей Дарвина (и отсюда начинается Морская слобода):

Все тот же частный сектор разной степени обустроенности, умеренно зеленый и, скорее всего, очень-очень тихий:

Но все уютное и тихое когда-нибудь кончается. Пройдя оживленный перекресток, мы попадаем на последний отрезок Казанской — уже совершенно другой по настроению и атмосфере. И гулять тут как-то уже не очень хочется:

Собственно, вот и все. Улица Казанская закончилась — здесь мы уперлись в Троицкий мост, а перпендикулярно идет набережная 1 Мая. Дальше от Троицкого моста пойдет уже улица Победы.