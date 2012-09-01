В Казани поймут
Сюжет 15 материалов
«Реальное время» публикует фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google.
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 15-я: Ломжа (Польша)
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 13-я: Ижевск
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 11-я: Тула
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 9-я: Ульяновск
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 7-я: Алма-Ата
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 5-я: Чебоксары
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 3-я: Нижний Новгород
- «В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана Часть 1-я: Екатеринбург