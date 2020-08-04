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Татарстану предложили протестировать онлайн-голосование в следующем году

17:45, 04.08.2020
Татарстану предложили протестировать онлайн-голосование в следующем году
Фото: digital.tatarstan.ru

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич предложил в следующем году провести в Татарстане электронное голосование по вопросам муниципального значения, сообщает «Татар-информ».

Малькевич отметил, что в следующем году на выборах в Госдуму Татарстан мог бы стать лидером электронного голосования. По его словам, нужно определить муниципалитет, в котором будет проходить электронное голосование с привязкой к порталу госуслуг. Им может стать Казань или Иннополис.

«Этим можно убить двух зайцев — люди бы поняли, как это работает, а все системы бы отработали готовность к сентябрьской кампании 2021 года. Причем власть извлекла бы дополнительный бонус — ответы на важные вопросы», — добавил он.

Ранее Татарстан вошел в список регионов, где есть высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования

ОбществоТехнологииВласть Татарстан
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