Татарстану предложили протестировать онлайн-голосование в следующем году

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич предложил в следующем году провести в Татарстане электронное голосование по вопросам муниципального значения, сообщает «Татар-информ».



Малькевич отметил, что в следующем году на выборах в Госдуму Татарстан мог бы стать лидером электронного голосования. По его словам, нужно определить муниципалитет, в котором будет проходить электронное голосование с привязкой к порталу госуслуг. Им может стать Казань или Иннополис.

«Этим можно убить двух зайцев — люди бы поняли, как это работает, а все системы бы отработали готовность к сентябрьской кампании 2021 года. Причем власть извлекла бы дополнительный бонус — ответы на важные вопросы», — добавил он.

Ранее Татарстан вошел в список регионов, где есть высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования

