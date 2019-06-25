Шамиль Газизов: «Покажите в Башкортостане клуб, который зарабатывает столько, сколько мы»

Интервью с генеральным директором ФК «Уфа»

Вчера футбольный клуб «Уфа» провел свой первый контрольный матч на сборе в австрийском Майерховене. А днем ранее появилась информация о том, что в столице Башкортостана не будет долгожданного нового футбольного стадиона. О решении Радия Хабирова, отличительной черте Вадима Евсеева, возможности приглашения известных уфимских звезд на домашние игры клуба и многом другом — в интервью «Реальному времени» генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова.

«Сейчас живем по тем реалиям, которые обозначил глава республики»

— Как проходят сборы? Всем довольны?

— Да, нахожусь с командой в Австрии. Шикарная атмосфера, доволен работой тренерского штаба, осталось только посмотреть на команду в контрольных матчах. Работа по формированию состава ведется круглосуточно. Надеемся собрать коллектив, который покажет результат выше прошлогоднего.

— Главная новость во всех уфимских СМИ — о решении исполняющего обязанности главы республики Башкортостан Радия Хабирова. На инвестфоруме в Сибае он заявил, что в Уфе точно не будут строить новый футбольный стадион. Ваше отношение к этому?

— Слово главы республики — закон. Здесь ни убавить, ни прибавить. Не мне обсуждать его слова. Как говорится, не по Сеньке шапка.

— Но ведь еще несколько месяцев назад ситуация была иная, и в городе уже вовсю искали место под строительство стадиона, разрабатывались проекты…

— Повторюсь, обсуждать здесь нечего, раз такое решение принято. Что было, то было. Сейчас живем по тем реалиям, которые обозначил глава республики.

Фото fcufa.pro

Нахожусь с командой в Австрии. Шикарная атмосфера, доволен работой тренерского штаба, осталось только посмотреть на команду в контрольных матчах

— Дословно Хабиров сказал так: «Сначала научимся зарабатывать, а потом и футбольный дворец построим».

— Я думаю, что про «зарабатывать» это точно касалось не футбольного клуба «Уфа». Речь шла о вопросах инвестиционного форума, о положении дел в республике в целом. Вы покажите мне хоть один клуб в республике, который зарабатывает больше нас?

Мы выращиваем не только игроков, которых потом выгодно продаем, но даем шанс и перспективным тренерам проявить себя в Уфе, а затем уйти на повышение. Я не раз говорил, что на данном этапе развития — это наш единственный путь. Мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда его продаем. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам. Поэтому эти слова Радия Фаритовича я точно воспринимаю спокойно, это не про наш клуб.

— Это правда, что вы можете продать румына Ионуца Неделчару за 4 миллиона евро в Италию? За сколько вы его приобретали?

— Могу сказать, что не только в Италию. Интерес к этому игроку довольно большой, им интересуются клубы из разных чемпионатов. За сколько мы его приобретали, сейчас уже не помню, но продажа этого игрока входит в наши планы. И она вписывается в нашу философию, когда мы приобретаем дешевле, а продаем дороже.



«Прошедший сезон был как американские горки: от Лиги Европы — до стыковых матчей»

— Ранее, на форуме в Санкт-Петербурге, Радий Хабиров назвал «некоторые вещи» в прошедшем сезоне ФК «Уфа» возмутительными. Что он имел ввиду?

— Думаю, что речь шла исключительно о спортивных результатах. Действительно, попадание в зону стыковых матчей — это не то, на что мы рассчитывали на старте чемпионата. Хотя я не скажу, что прошедший сезон был самым тяжелым в небольшой истории клуба.

Я бы назвал таковым наш дебютный год, когда мы все матчи играли, по сути, на выезде, пока наш стадион реконструировался. Вот тогда было тяжело и местами непонятно. А в прошедшем сезоне, надеюсь, мы закалились, стали сильнее. Он показал все наши слабые места и сейчас нам надо много работать, чтобы их закрыть.

— Вы выдохнули только с финальным свистком ответного стыкового матча в Томске или были уверенны, что все будет хорошо и ФК «Уфа» выиграет у любой команды ФНЛ в любом случае?

— Я — человек футбола, и я понимаю, что в этой игре нельзя быть ни в чем уверенным. Конечно, в Томске было волнительно. С психологической точки зрения это была серьезная проверка. Но я всегда верю в нашу команду и публично об этом говорю, что все у нас будет хорошо. Никогда не отчаиваюсь. Рад, что так и закончилось в стыковых матчах и мы остались в РПЛ. Это главное.

Фото fcufa.pro

Я всегда верю в нашу команду и публично об этом говорю, что все у нас будет хорошо. Никогда не отчаиваюсь. Рад, что так и закончилось в стыковых матчах и мы остались в РПЛ. Это главное

— Когда-нибудь видели вживую, как на последних минутах полевой игрок становится в ворота в решающем матче?



— Честно говоря, с таким столкнулся впервые. Кротов — молодец, как и все наши ребята. Выстояли, доборолись.

— Как относились к информации о том, что «Томи» не нужен выход в лигу рангом выше и они не будут стараться в стыковых матчах?

— Это очень смешно. Поверьте, ни одни официальный представитель профессиональной команды даже если скажет вслух такое, не подумает так. Возможно, это были какие-то методы борьбы, а может, и просто неправда. Но я серьезно к этой информации не относился.

— Вы всегда ставили в пример результаты ФК «Уфа», которые от сезона к сезону улучшались, но в прошедшем году как раз результат резко пошел вниз.

— Да мы вообще прошедший год провели как на американских горках: начинали с Лиги Европы, а закончили местом в стыковой зоне. Действительно, мы год от года улучшали показатели, но спад был неминуем. Вот он и случился.

— Когда перед командой будет поставлена задача на новый сезон?

— В общем-то, мы ее уже знаем. Поймите правильно, у нас не стоит задачи занять какое-то место, войти там в десятку или просто не вылететь. Мы должны играть хорошо каждый матч, быть командой. Тогда все придет, у некоторых игроков подрастет уровень мастерства, тренерский штаб наберется очередного опыта. Ну а место относительно.

Вот мы в прошедшем сезоне заняли 14-е место. Так у нас и бюджет 14-й в лиге!

«Достигли договоренности с «Зенитом». Слово — за РПЛ»

— Команду уже третий месяц возглавляет Вадим Евсеев. В чем отличительные черты этого тренера?

— В том, что Вадим Евсеев — это Вадим Евсеев. Он сделал себе имя в футболе. Его знают и уважают. Мы довольны сотрудничеством с ним.

Фото fcufa.pro

Как тренер Вадим Валентинович довольно рассудительный и спокойный. Он действительно молодец, старается каждый день, каждую игру и тренировку совершенствоваться

— Можно сказать, что Евсеев-тренер похож на Евсеева-игрока?



— Нет, различий очень много, поверьте. Как игрока его, наверное, запомнили очень эмоциональным. А как тренер Вадим Валентинович довольно рассудительный и спокойный. Он действительно молодец, старается каждый день, каждую игру и тренировку совершенствоваться.

Что касается прошедшего сезона, то мы не мыслили категориями «лучше или хуже команда при нем играет». Перед ним стояла задача остаться в РПЛ, хотя он принимал команду в очень плачевном психологическом состоянии. Он эту задачу выполнил и продолжает работать в клубе.

— По продаже игроков вы объяснили. А что с приобретениями?

— Работа ведется, будем делать упор на молодых российских игроков. Фамилии я пока не могу назвать по понятным причинам — сделки могут сорваться. Но рассчитываем собрать боеспособный состав.

— На днях один из самых выгодных ваших продажных активов, Александр Зинченко, подписал новый и уже долгосрочный контракт с «Манчестер Сити»...

— Мы очень рады за него. Поздравили, пожелали всяческих удач. Зинченко — это яркий пример талантливого игрока, который знает, чего хочет от жизни, и идет поступательно к своим целям. Сейчас у него прекрасная возможность сделать новый шаг вперед в карьере, он работает с одним из лучших тренеров в мире, его окружают высококлассные мастера. Очень рады за него.

— Когда увидели новый календарь в начале июня, что сразу бросилось в глаза?

— То, о чем мы уже договорились, например, с «Зенитом». Очень правильно будет поменяться с питерцами играми в первом и втором кругах. Мы, клубы, уже между собой все вопросы закрыли — августовский матч должны играть в Уфе, а мартовский — в Санкт-Петербурге. Посмотрим, как к этому отнесется РПЛ, им еще предстоит утвердить это решение.

Что касается замены игр с «Сочи», то они не пошли навстречу, но их тоже можно понять, так как им пришлось бы сразу несколько игр подряд играть на выезде. А так, в целом, рабочий календарь.

— В июне много говорилось о том, что РПЛ может расшириться. Что думаете по этому поводу?

— Я однозначно за. Есть много нюансов, есть и доводы в обратную сторону, но я всегда говорю о том, что никакая тренировка не заменит игры. Мы в этом году провели рекордное количество матчей за сезон на высшем уровне, и я еще больше убедился в том, что нужно больше играть.

— Можете рассказать о каких-то новшествах, которые ждут болельщиков «Уфы» на домашних матчах в новом сезоне?

— Пока работа ведется, всех секретов не раскрою. Но новшества обязательно будут.

Фото fcufa.pro

ФК «Уфа» за короткий срок стал настоящим брендом республики, и мы надеемся, что наши земляки когда-нибудь порадуют нас своим концертом перед одной из наших игр

— Вы ранее говорили, что клуб не против сотрудничать с музыкантами — уроженцами Уфы и даже называли некоего амбассадора…

— Действительно, переговоры велись, но весной сложно согласовать график наших игр и гастроли артистов. Нужно, чтобы или совпало, или договариваться заранее.

— В новом сезоне можно ожидать кого-то уровня Земфиры, ДДТ, рэпера Фэйса?

— Все перечисленные вами персоны нам очень интересны. Мы были бы не против такого сотрудничества, но все упирается в графики и переговоры. Работу в этом направлении мы ведем.



ФК «Уфа» за короткий срок стал настоящим брендом республики, и мы надеемся, что наши земляки когда-нибудь порадуют нас своим концертом перед одной из наших игр.