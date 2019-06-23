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Радий Хабиров отказался от строительства нового футбольного стадиона в Уфе

13:30, 23.06.2019
Радий Хабиров отказался от строительства нового футбольного стадиона в Уфе
Фото: Тимур Рахматуллин

В Уфе не будет нового футбольного стадиона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров на инвестфоруме в Сибае.

— Я отказался от идеи построить футбольный дворец.

Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим, — приводит слова Хабирова Mkset.

Радий Фаритович пояснил, что эти деньги лучше направить на другие нужды.

Ранее бывший глава региона Рустэм Хамитов разрешил клубу начать поиск места для строительства нового стадиона, а позже Хабиров эту идею поддержал.

СпортФутбол Башкортостан
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