Радий Хабиров отказался от строительства нового футбольного стадиона в Уфе

Фото: Тимур Рахматуллин

В Уфе не будет нового футбольного стадиона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров на инвестфоруме в Сибае.

— Я отказался от идеи построить футбольный дворец.

Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим, — приводит слова Хабирова Mkset.

Радий Фаритович пояснил, что эти деньги лучше направить на другие нужды.

Ранее бывший глава региона Рустэм Хамитов разрешил клубу начать поиск места для строительства нового стадиона, а позже Хабиров эту идею поддержал.