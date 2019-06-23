Радий Хабиров отказался от строительства нового футбольного стадиона в Уфе
В Уфе не будет нового футбольного стадиона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров на инвестфоруме в Сибае.
— Я отказался от идеи построить футбольный дворец.
Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим, — приводит слова Хабирова Mkset.
Радий Фаритович пояснил, что эти деньги лучше направить на другие нужды.
Ранее бывший глава региона Рустэм Хамитов разрешил клубу начать поиск места для строительства нового стадиона, а позже Хабиров эту идею поддержал.СпортФутбол Башкортостан
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