Опрос предпринимателей: когда можно закрыть глаза на грубость подчиненного?
Конфликтность работника порой никак не связана с его продуктивностью. Иногда коллектив жалуется на грубость со стороны коллеги, способного справиться с самыми сложными задачами. Что может скрываться за хамством и в каких случаях оно может быть во благо компании, обсудили в задачнике «Реального времени» татарстанские предприниматели.
В компании есть сотрудник, который хорошо справляется с поставленными задачами и свою работу выполняет лучше других. Но у него сложные отношения с коллективом, он хамит своим коллегам, которые часто на него жалуются. Как бы вы поступили на месте руководителя этой компании?
-
-
Азамат Сабиров генеральный директор AVT
-
Грамотный руководитель должен понимать, что есть люди, которые болеют за компанию иногда даже больше, чем владелец. Они более интегрированы в процессы, создают компанию и являются ее ДНК. Я люблю людей, которые звонят и говорят, где можно сделать лучше. А есть человек, который на всех жалуется, но ничего не делает. Вот его тоже надо уметь выявлять.
-
-
-
Андрей Симаков генеральный директор Ипотечного агентства РТ
-
В конфликтах виноваты обе стороны. Поэтому на месте руководителя я бы для начала выяснил причину хамства. Возможно, сотруднику приходится грубить коллегам, которые работают неэффективно. Иногда причина кроется и в неинформированности сотрудников. Когда информация раскрывается, напряжение пропадает.
-
-
-
Валерия Семенова директор центра изучения английского языка EF English First в Казани
-
Руководитель должен стимулировать и поддерживать хорошие отношения в коллективе. Это важно не только для атмосферы в команде, но и для рабочего процесса. Даже если мы относимся к разным департаментам, мы пересекаемся, и принципиально, чтобы люди находили общий язык и не препятствовали решению вопросов из-за личных качеств или обстоятельств.
Я бы пообщалась с сотрудником, выяснила, с чем связаны конфликтные ситуации. Также обсудила бы это с коллегами, недовольными поведением сотрудника. Я бы предложила людям подумать над решением и помогла создать атмосферу, в которой они могли бы полноценно общаться. Я уверена, что одна из задач руководителя — подтолкнуть людей к поиску общего языка. Для этого можно провести корпоратив, организовать совместный проект или изменить рассадку сотрудников в офисе, чтобы наладить атмосферу в коллективе.
Важно знать истинную причину, по которой человек проявляет бурную негативную реакцию. Есть риск, что так же он поведет себя с клиентами, что недопустимо. Главное вовремя это увидеть и предотвратить.
-
-
-
Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория»
-
Думаю, что такого сотрудника следует уволить, несмотря на то, что он лучше всех выполняет свои обязанности. Потому что в коллективе, особенно в маленьком, важнее атмосфера и гармония, чем выполнение работы. Вреда такой сотрудник принесет больше, чем пользы.
-
-
-
Ринад Агеев директор компании «Цветочный рай»
-
Во-первых, необходимо разобраться в ситуации, понять причину. Если ее нельзя устранить, то увольнение неизбежно. Похожие ситуации возникали и в нашей компании. Где-то получалось разобраться, а где-то пришлось уволить сотрудника.
-
-
-
Станислав Голоднов директор компании «Акцент»
-
Я бы уволил, потому что такое поведение, как раковая опухоль, будет разрастаться и погубит сотрудников с хорошей психикой. Если заметили такую проблему, то надо увольнять вне зависимости от профессиональных качеств. Негативный сотрудник своим настроением может заразить весь коллектив.
-
-
-
Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
-
В моей практике была ситуация, когда коллектив был не настроен на продуктивную работу и приходил сотрудник с активной позицией. Он пытался увеличить эффективность процесса, и всех это расстраивало. Если вы занимаетесь бизнесом, то должны продвигать сотрудников, которые способствуют достижению высоких результатов. С другой стороны, если человек продуктивен и он понимает это и садится тебе на шею, то рано или поздно его эффективность сойдет на нет. Звезд не должно быть.
-
-
-
Ильназ Тимербаев сооснователь студии цветов «Ботаника»
-
Если коллега хамит сотрудникам и клиентам, я бы его уволил. Научить хорошо выполнять свои обязанности можно любого сотрудника, это всего лишь навык. А хамство с клиентами — самый критичный момент для компании. Если грубит только сотрудникам, то выяснил бы причину подобного отношения к ним. Когда у нас возникали такие ситуации, люди увольнялись, потому что было некомфортно работать в коллективе.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым