Опрос предпринимателей: когда можно закрыть глаза на грубость подчиненного?

Руководитель должен стимулировать и поддерживать хорошие отношения в коллективе. Это важно не только для атмосферы в команде, но и для рабочего процесса. Даже если мы относимся к разным департаментам, мы пересекаемся, и принципиально, чтобы люди находили общий язык и не препятствовали решению вопросов из-за личных качеств или обстоятельств.

Я бы пообщалась с сотрудником, выяснила, с чем связаны конфликтные ситуации. Также обсудила бы это с коллегами, недовольными поведением сотрудника. Я бы предложила людям подумать над решением и помогла создать атмосферу, в которой они могли бы полноценно общаться. Я уверена, что одна из задач руководителя — подтолкнуть людей к поиску общего языка. Для этого можно провести корпоратив, организовать совместный проект или изменить рассадку сотрудников в офисе, чтобы наладить атмосферу в коллективе.

Важно знать истинную причину, по которой человек проявляет бурную негативную реакцию. Есть риск, что так же он поведет себя с клиентами, что недопустимо. Главное вовремя это увидеть и предотвратить.