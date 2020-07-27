Как поставщик стали для КАМАЗА и КВЗ оказался под контролем иностранных инвесторов

Продажу 100-процентного пакета группы компаний «Красный октябрь» признали недействительной

Арбитражный суд Поволжского округа по иску ФАС лишил голоса владельцев волгоградской группы компаний «Красный октябрь», с которой аффилирован Златоустовский металлургический завод, поставляющий сталь КАМАЗу и КВЗ. Антимонопольщики еще в 2018 году потребовали признать недействительной покупку 100% акций ГК «Красный октябрь» швейцарской и кипрской компаниями, обнаружив, что стратегическое предприятие перешло под контроль иностранных инвесторов без согласования с властями страны. Впрочем, версии событий вокруг «Красного октября» разнятся.

Не спросили разрешения правительственной комиссии

Сама сделка, оказавшаяся в центре нынешнего судебного разбирательства, состоялась еще в 2013 году. Однако, федеральная антимонопольная служба потребовала ее аннулировать только пять лет спустя.

Волгоградский металлургический комбинат известен с незапамятных времен (был основан еще в 1897 году), но речь идет уже о его новейшей истории. ЗАО «ВМК «КО» с уставным капиталом 530 829 988 рублей, разделенным на такое же количество обыкновенных именных акций, 20 декабря 2012 года учредило некое ЗАО «ОРТ». Это было сделано в рамках банкротства предприятия.

Но уже 20 июня 2013 года ОРТ продала весь пакет акций швейцарской компании с говорящим «именем» Red October International SA. В мае 2016-го новый владелец завода решил довыпустить 2 900 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций. Фактически путем закрытой подписки было размещено 1 619 170 012 акций, которые приобрел единственный на тот момент собственник предприятия. А 30 января 2017 года эти акции у него купила кипрская Segoa Ventures Limited. В итоге по состоянию на 16 октября 2018 года владельцами Волгоградского меткомбината стали Red October International SA (24,69 %) и Segoa Ventures Limited (75,31 %).

В первой половине 2018-го года ФАС провела внеплановую проверку группы «Красный октябрь» (входят АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», АО «Торговый дом металлургический завод «Красный Октябрь», ООО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь») и обнаружила, что она находится под контролем иностранных инвесторов.

Добавим, что по данным ФАС, на тот момент Red October International SA также принадлежало АО «Стил Трейд Компани», владевшее АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (Челябинская область).

В первой половине 2018-го года ФАС провела внеплановую проверку группы «Красный октябрь». Фото akkras.ru

Установили контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение

Антимонопольщики также отметили, что на момент упомянутых сделок эта группа компаний занимала доминирующее положение в области производства и реализации ряда металлов и сплавов со специальными свойствами, используемых при производстве вооружения и военной техники: например, при изготовлении гусениц бронетранспортеров, а также тормозных систем авианесущих крейсеров. А, значит, имела стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

В чьих же руках находились упомянутые зарубежные компании? Бенефициаром Red October International SA на момент покупки акций Волгоградского меткомбината был зарегистрированный в Москве Дмитрий Герасименко, имеющий двойное гражданство России и Украины (последний его паспорт, полученный еще в конце 90-ых годов в Запорожской области, действителен до 28 сентября 2023 года). Его собенефициаром была его 70-летняя мама Светлана Герасименко, живущая в городе Запорожье гражданка Украины (в конце 80-х — начале 90-х начальник планового отдела «Днепроспецстали»). Бенефициаром же кипрской компании значилась зарегистрированная в Словении гражданка Украины Ирина Шустикова, она же Типер.

Как констатировали антимонопольщики, переход предприятия в другие руки произошел без ведома соответствующих органов. Такие сделки требуют предварительного согласования с Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ. Одним словом, по мнению антимонопольной службы мать и сын Герасименко и Ирина Шустикова как иностранные инвесторы обязаны были подать ходатайство перед покупкой, но не сделали этого. По российскому законодательству такие сделки не имеют силы.

Поэтому ФАС 8 февраля прошлого года подала в Арбитражный суд Волгоградской области иск, требуя признать недействительными договор купли-продажи акций между ЗАО «ОРТ» и Red October International SA, о приобретении последней дополнительных акций и, наконец, передаче их Segoa Ventures Limited. Кроме того, она настаивала на применении последствий недействительности сделок. Дмитрий и Светлана Герасименко, а также Ирина Шустикова были привлечены к участию в деле третьими лицами.

Дмитрий Герасименко — довольно известная в бизнес и спортивных кругах России (и не только) персона. Фото: gubernator74.ru

Два банкротства и владелец, разыскиваемый Интерполом

Дмитрий Герасименко — довольно известная в бизнес и спортивных кругах России (и не только) персона. В том числе благодаря покупке Волгоградского металлургического завода. РБК посвятило ему целое расследование. По данным издания, потомственный металлург Герасименко попал на волгоградский «Красный Октябрь» осенью 2011 года, став исполнительным директором завода-банкрота.

До того он импортировал украинский металлопрокат предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») и Объединенной авиастроительной корпорации (один из основных контрагентов «Ростеха»). Кто его в итоге «сосватал» на «Красный Октябрь», доподлинно неизвестно, но именно специально учрежденная «Ростехом» ЗАО «Русспецсталь» с 2007 года стала владельцем одного из крупнейших в России заводов по выпуску спецсталей.

Впрочем, в 2011 году глазам 33-летнего предпринимателя предстала совсем не радужная картина: чтобы согреться в цехах, рабочие жгли огонь в бочках, Само производство, где еще недавно трудились больше 8 тыс человек, по сути, простаивало.

Еще в начале 2009 года объемы производства «Красного Октября» упали в четыре раза, а просроченная кредиторская задолженность выросла до 7,83 млрд рублей. В конце концов в апреле того же года один из поставщиков подал на банкротство завода: на нем ввели наблюдение.

4 октября 2011 года «Ростех» объявил о том, что совместно с Уралвагонзаводом предпримет меры для финансового оздоровления предприятия. Тогда-то Герасименко и был назначен исполнительным директором. Он вспоминал, что большинство в комитете кредиторов (порядка 60%) было у «Ростеха», но тот хотел передать управление проблемным активом менеджменту Уралвагонзавода. Для этого было создано ЗАО «Торговый дом ВМЗ «Красный Октябрь».

4 октября 2011 года «Ростех» объявил о том, что совместно с Уралвагонзаводом предпримет меры для финансового оздоровления предприятия. Фото rostec.ru

В 2012 году одна из структур «Ростеха», «РТ-Капитал», переуступила торговому дому права требования долга с завода, получив взамен на 2,35 млрд рублей векселя Банка Москвы. Под сделку ТД ВМЗ привлек кредит Банка Москвы. Одновременно был учрежден новый Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь». Эта не обремененная долгами компания и арендовала заводское оборудование, перезаключив на себя контракты с контрагентами и переоформив в штат работников комбината.

Но в 2012 году Банк Москвы потребовал погасить кредит. С большим трудом удалось договориться о рефинансировании с екатеринбургским филиалом Альфа-банка: последний открыл ТД ВМЗ на год кредитный лимит на 2,3 млрд рублей. Но летом 2013 года стороны не смогли согласовать условия пролонгации кредита. Ситуация была критической, признавал Герасименко: все операционные компании завода — банкроты, у всех аресты на счетах. Работает один торговый дом.

В случае непогашения кредита банк перекрыл бы единственный расчетный счет и завод остановился. Тогда он решил сам выкупить «Красный Октябрь». За 221 млн рублей 20 июня 2013 года его швейцарская компания Red October International и приобрела 100% акций комбината у ЗАО «ОРТ». Выручка ВМК за 2014 год выросла вчетверо, до 15 млрд руб., достигнув докризисных показателей. Но комбинат, как и его завод-предшественник, оставался убыточным: владелец винил в этом двукратное падение цены на металл и валютную переоценку долгов.

А дальше проблемы стали только нарастать. Осенью 2015 года Герасименко задержали в Челябинске, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере по делу другого его актива — Златоустовского электрометаллургического завода (ЗЭМЗ), который задолжал НОВАТЭКу за газ 145 млн рублей. Собственник ЗЭМЗ утверждал, что долг достался ему в наследство от предшественника, «Мечела». Уголовное дело в итоге закрыли за примирением сторон: после того как Герасименко переписал эти обязательства на «Красный Октябрь».

Осенью 2015 года Герасименко задержали в Челябинске, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере по делу другого его актива — Златоустовского электрометаллургического завода. Фото pravdaurfo.ru

7 апреля 2016 года бизнесмен стал вместе с замгендиректора торгового дома «Металлургический завод «Красный Октябрь» Сергеем Зацепиным обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на 65,5 млн (именно в такую сумму обошлись «Русстали» 100% «Красного Октября»): якобы именно поэтому предприятие стало банкротом. Вместе с двумя арбитражными управляющими ВМЗ он также подозревался в выводе из конкурсной массы завода имущества на 6,2 млрд рублей.

На тот момент, по данным СМИ, бизнесмен уже более года проживал по одним данным, в Швейцарии, по другим — в Италии, где ему принадлежал баскетбольный клуб «Канту». С января 2016-го он занимал пост президента этого клуба. «Канту» трёхкратный чемпион Италии, дважды выигрывал Кубок чемпионов и четырежды Кубок Корача. По мнению самого Герасименко уголовное дело против него было сфабриковано, а обыски совпали с «настойчивыми предложениями переписать бизнес».

Исчерпал моральные и финансовые ресурсы в борьбе

Наконец, в ноябре 2018 года ВМК был признан банкротом. Этого потребовала ФНС, заявившая, что у завода есть непогашенные налоги на сумму свыше 130 млн рублей, также у мытарей были претензии к исключению из реестра требований на 8,4 млн рублей.

Сам Герасименко считал, что «ситуация абсурдна», отмечая, что завод признан банкротом при фактическом отсутствии требований в реестре кредиторов. Все реестровые требования к ВМК КО на более чем 615 млн руб. консолидировал ЗЭМЗ. Он был намерен заключить с должником мировую, но суд ее утверждать отказался. ЗЭМЗ также перечислил деньги в счет долгов завода перед горводоканалом и ФНС, фактически продублировав платежи, сделанные торговым домом. Сам Дмитрий Герасименко утверждалт, что «для подстраховки заплатили вообще три раза», а завод также выплатил деньги торговому дому, чтобы замкнуть цепочку и не иметь долгов в рамках дела. Да и основной кредитор ВМК КО — Red October International SA — предоставил отсрочку по долгам на 5,5 млрд руб. Но все было тщетно.

В том же ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Герасименко, находящегося в связи с уголовным делом в международном розыске (он даже был заочно арестован), сообщил, что контролирующим акционером ВМК «Красный Октябрь» и Златоустовского ЭМЗ стал Павел Кротов: именно ему он продал основную часть своей доли. Герасименко объяснил изданию, что пошел на этот шаг, так как «исчерпал моральные и финансовые ресурсы в борьбе».

Кротова связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова (в частности, с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым). И это был не первый для него случай выкупа проблемных активов: в начале 2010 года Кротов приобрел у бывшего совладельца «Евроцемент групп» Георгия Краснянского права требования долга на $600 млн к владельцу группы Филарету Гальчеву…



Губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Фото Минпромторг РФ

Герасименко отмечал, что новому акционеру предстоит восстановить корпоративный контроль над ВМК КО, урегулировать претензии кредиторов группы и обеспечить второй этап ее развития, предполагающий инвестиции 6 млрд руб. в строительство стана холоднокатаного плоского проката на «Красном Октябре»».



В январе 2019 года стало известно, что «Красный Октябрь» получил оборонных заказов на 2 млрд рублей. Заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков говорил СМИ, что администрация области совместно с руководством предприятия и профильным министерством ведут работу по дальнейшему формированию портфеля заказов. В частности, обратились на «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «ВАЗ» и другие заводы, которые в прошлые годы активно размещали свои заказы на «Красном Октябре». Последний способен выпускать около 5 тыс. тонн готовой продукции в месяц, но за последние годы объем упал до 1 тыс. тонн…

Владельцы без голоса

В июле 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск ФАС, признав недействительными все три сделки и применив последствия их недействительности. Также он предписал лишить швейцарскую и кипрскую компании права голоса на общем собрании акционеров Волгоградского меткомбината.

Однако, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что двусторонняя реституция невозможна, так как продавец акций ЗАО «ОРТ» уже ликвидирован. Поэтому он также признал сделки недействительными, но в качестве последствий их недействительности применил лишь санкцию в виде запрета голосовать на общем собрании акционеров АО «ВМК «Красный Октябрь». При этом отметил, что это не влечет утрату титула собственника акций предприятия и не препятствует их отчуждению.

С этими выводами 21 июля согласился и Арбитражный суд Поволжского округа, оставив без удовлетворения жалобы Red October International SA и Segoa Ventures Limited. Впрочем, как стало известно «Реальному времени», и это решение будет оспорено.

На сайте Златоустовского метзавода говорится о том, что его связывают давние производственные отношения в том числе с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом. Фото zmk.ru

Сделано в Златоусте

На сайте Златоустовского метзавода говорится о том, что его связывают давние производственные отношения в том числе с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом. В 2009 году достоянием СМИ даже стала история о том, как испытывающее проблемы предприятие заставило камский автогигант, почти единственного из дебиторов, выплачивать долг. Впрочем, какие бы перипетии с собственниками не происходили, предприятия ГК «Красный октябрь», а также ЗМЗ, живы и продолжают деятельность.

Более того, Златоустовский металлургический завод, по итогам первых трёх месяцев 2020 года стал лидером среди производителей сортового проката из нержавеющей стали в РФ. В марте на предприятии запустили современный производственный комплекс, оснащенный прессом Danieli (Италия) и высокоэффективным печным оборудованием Воsio (Cловения), заявив об успешной реализации крупнейшего за последние годы инвестпроекта по реконструкции технических мощностей. Директор по реконструкции и развитию предприятия Андрей Лыска выражал надежду, что это существенно расширит возможности завода и положительно скажется на зарузке предприятия. Таким образом, реализуется стратегия перспективного развития, обозначенная контролирующим акционером Павлом Кротовым. Предприятие осваивало новую продукцию, и даже с учетом непростой ситуации на рынке труда набирало новых работников. В мае, когда ЗЭМЗ отметил 118- годовщину со дня основания, стало известно, что металлопродукция, произведенная на прессе Danieli, нашла своего потребителя на европейском рынке.