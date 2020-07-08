Артем Одинцов: «Дом там, где семья, и моим домом стала Казань»

Как «подмосквич» за 12 лет стал своим в казанской команде

Фото: Максим Платонов

С начала июля вышли из отпуска ватерполисты «Синтеза», которые завершили прошлый сезон завоеванием золотых медалей чемпионата России. «Реальное время» пообщалось с главным старожилом казанского клуба Артемом Одинцовым, выступающим в Казани уже 12 (!) лет. Он рассказал о победах и поражениях прошлого и о том, как похорошела столица Татарстана с 2008 года.

«Синтез» располагал очень сильным подбором игроков»

— Артем, нынешний сезон завершился завоеванием золотых медалей. Как команда отнеслась к победе в чемпионате в условиях коронавируса?

— Сложные ощущения. Понятно, что хотелось оформить победу в чемпионате на площадке, прыгнув после финального матча всей командой в бассейн, получив совсем другие эмоции. Но и принижать нашу победу я бы не стал, поскольку мы делали все от себя зависящее, чтобы ее достичь, не проиграли в регулярном чемпионате ни одного матча. В любом случае, исход нынешнего чемпионата накладывает на нас дополнительные обязательства перед следующим сезоном: надо будет с большей ответственностью отнестись к нему.

— Вы сейчас главный старожил «Синтеза», после 12 лет выступлений в Казани.

— Воспитавшее меня как ватерполиста «Динамо» во времена российского чемпионата существует по некой амплитуде, то борясь за чемпионство и медали, то сползая вниз. А к 2008 году как раз наступил период ослабления команды. «Синтез» же, наоборот, располагал очень сильным подбором игроков, способных бороться за самые высокие места. Мне тогда было 19 лет, я уже привлекался к тренировочным сборам в национальной команде, и решил переехать в Казань, побороться здесь за место в составе, научиться чему-то новому в водном поло.

— В казанской команде были ваши знакомые?

— Здесь к тому моменту уже были Роман Докучаев, Павел Катков, Артур Фатахутдинов, воспитанные в Москве, за которыми я следил в годы, когда сам рос в динамовской школе. Был Александр Аксенов, с которым вместе играли в «Динамо», тех же Ирека Зиннурова и Марата Закирова я знал по тренировочным сборам национальной команды. Коллектив меня принял, но проблема обнаружилась в другом. «Динамо» очень долгое время не хотело отпускать нас — а я переходил вместе с Артемом Ашаевым, моим сверстником, младшим из братьев Ашаевых. Конфликт с «Динамо» длился долго, дошло до судебной тяжбы — и разрешение играть мы получили только весной, ближе к серии плей-офф.

Фото sintez-kazan.ru

Понятно, что хотелось оформить победу в чемпионате на площадке, прыгнув после финального матча всей командой в бассейн, получив совсем другие эмоции. Но и принижать нашу победу я бы не стал, поскольку мы делали все от себя зависящее, чтобы ее достичь, не проиграли в регулярном чемпионате ни одного матча

«Дом там, где семья, и моим домом стала Казань»

— Не напрягало, что покидаете столицу?

— Дело в том, что я сам не москвич. Родился и жил в Люберцах, под Москвой. Начал заниматься плаванием лет в пять-шесть, потом моя тренер перешла в триатлон, я тоже решил попробовать себя в этом виде спорта, но он мне совсем не подошел. С бегом у меня большие проблемы. И как-то вечером мы смотрели телевизор, где показывали ватерпольный матч Мировой лиги между Россией и Италией. Он еще запомнился небольшой потасовкой. И папа мне предложил: «Смотри, какой интересный вид спорта, давай попробуем». Сказано —сделано, на следующий день повез меня в Москву, в бассейн «Олимпийский». Приходилось добираться по полтора часа в одну сторону — вначале на электричке, потом в метро. К счастью, в школе относились с пониманием к моим занятиям спортом, идя навстречу. Но я не задумывался о том, чтобы бросить, поскольку так люблю воду, что уже в отпуске начинаю скучать по ней.

Возвращаясь к вашему вопросу, я приезжал сюда 12 лет назад, когда Казань только начинала изменяться к лучшему, но уже тогда у нас не было ощущения, что мы перебираемся из столицы куда-то в провинцию. Сейчас же это абсолютно современный европейский город, с множеством детских площадок, парков, скверов, пляжами, что важно в данный период времени. Сразу перевез сюда супругу, мы здесь обосновались, тут родились дочь, которой сейчас семь лет, сын — ему сейчас три. Дочку водил на фигурное катание, но вряд ли это у нее серьезно. А сына я собираюсь ставить на коньки, чтобы он попробовал стать хоккеистом. А дальше решать ему. Дом там, где семья, и моим домом стала Казань.

— В «Динамо» обратно не приглашали за все это время?

— Нет. По-видимому, там осталась обида за то, как мы с Ашаевым уходили из клуба.

— В Москве в советские времена было много ватерпольных команд и еще больше школ. Сейчас команд всего две, а что стало со школами?

— Их количество тоже уменьшается. Когда я начинал, допустим, наше «Динамо» могло выставить на детские соревнования несколько команд. Были «Буревестник», «Торпедо», «Трудовые резервы», «Юность России», и так далее. В дальнейшем же сокращалось и количество школ, и команд. К примеру, «Динамо», выставляя команду, объединялось с МГФСО, Московским государственным физкультурно-спортивным обществом. «Буревестник» мог объединиться с «Юностью России».

Фото из личного архива Артема Одинцова (kazan.aif.ru)

Итог казанской Универсиады лично для меня получился очень обидным. Настраивались только на победу. Обыграли венгров в матче группового этапа, но в финале уступили им же

«Итог казанской Универсиады лично для меня получился очень обидным»

— Этот факт, а также ослабление подготовки резерва объясняют проблемы нынешнего российского водного поло?

— Да, национальная сборная начинается с юниорских, молодежных. Я сам играл в такой, 1988 года рождения, на первенстве Европы. И мы остались без медалей, заняв место ниже шестерки сильнейших — точно уже не помню, какое именно. В команде тогда были голкипер Евгений Костров, мои одноклубник Леша Рыжов-Аленичев, Саша Миронов. А ведь наша плеяда должна была прийти на смену легендарному составу сборной страны, который уже сходил со сцены. Как и ребята постарше — тот же Рома Докучаев, который по молодежке был лучшим бомбардиром одного из чемпионатов.

— В 2010 году вы в Казани завоевали первый титул — Кубок России, и примерно в это же время у команды начались проблемы с финансированием.

— Начну с первого. Мы тогда не рассматривались в качестве фаворита турнира — помню, на финал не поехал Деян Савич, наш сильнейший защитник, у которого я многому научился, играя на той же позиции. Это для меня вообще защитник номер один. Но мы сумели показать характер, обыграв в финале чеховский «Штурм-2002». Что касается проблем у «Казаньоргсинтеза», то нам в клубе сразу честно обо всем сказали, объяснили ситуацию, зарплату не задерживали, платя ее день в день.

— Уже из «Синтеза» вы поехали на Универсиаду, став в итоге трехкратным ее участником, что практически рекорд.

— Да, дебют состоялся в Белграде-2009, я ехал в составе сборной, будучи студентом спортивной академии в Малаховке, МГАФК. Столица Сербии запомнилась тем, что там сократили бюджет Универсиады, условия, в которых мы жили, были близки к спартанским, еще и власти города не смогли решить проблемы цыган, которые живут там во множестве. Конкретно у нашей Деревни Универсиады было их место обитания — к кому-то из спортсменов, наверное, и приставали с предложением погадать. Остались мы без медалей, в отличие от следующего старта в китайском Шеньчжене. Там уже было серебро, и расстроило только поражение в финалов от Сербии. А вот итог казанской Универсиады лично для меня получился очень обидным. Настраивались только на победу. Обыграли венгров в матче группового этапа, но в финале уступили им же. Я так расстроился, что готов был провалиться сквозь землю, а не выходить на церемонию награждения. Хотя руководство команды нас не ругало, видимо, будучи удовлетворено результатом.

Фото Максима Платонова

От участия в Лиге чемпионов нет удовлетворения в целом, поскольку очень мало очков мы набрали — всего три. Но вместе с тем приобрели бесценный опыт, в некоторых матчах показывая очень достойную игру

«Тренер единственный, кто отвечает за результат»

— Тогда же вы начали привлекаться в национальную команду?

— Да нет, произошло это гораздо раньше, еще, будучи игроком московского «Динамо», когда мне было 19. Тогда на моей позиции играли опытнейшие Сергей Евстигнеев, нынешний наставник национальной команды, Юрий Яцев, с кем я потом поиграл за «Синтез».

— Вы сыграли в сборной на домашнем чемпионате мира в Казани, и воспоминания о том турнире, завершившимся 14 местом, не из самых приятных.

— Вы правы, это, конечно, был позор. Почему так произошло? Не мне судить, но сама подготовка к турниру вызывала удивление, когда еще за неделю до старта мы находились на отдыхе, вместо того, чтобы усиленно готовиться. К тому же, из-за определенных проблем между Федерацией и волгоградским «Спартаком» на том чемпионате не сыграли все сильнейшие игроки сборной.

— После этого вы не отобрались на Олимпиаду в Рио, и перестали привлекаться в сборную.

— Непопадание в Рио я связываю с одним и тем же этапом сборной — когда можно было и по-другому собрать состав, и по-другому ее подготовить. Хотя мы проиграли тогда на отборе французам, весьма боевитой команде, но достаточно ровной, отличие которой от нас заключалось в том, что там каждый игрок знал свой маневр, а мы были каждый сам по себе. После чего из крупных турниров был чемпионат Европы с новым тренером Сергеем Евстигнеевым, и я перестал вызываться в сборную. Но это выбор тренера, он единственный, кто отвечает за результат, и выбирает направление, по которому идет.

— Между двумя неприятностями с чемпионатом в Казани и Олимпиадой в Рио была еще трагедия с Владиславом Тимаковым.

— Абсолютно никак не предсказуемая, когда Влад погиб, будучи на сборе команды в Болгарии. Ничего не предвещало произошедшего, мы тренировались, готовились к сезону, незадолго до трагедии выбирались в город, посидеть в кафе. Тяжелый момент.

— Уже в 2016 году, перед Олимпиадой, «Синтез» достиг третьего в своей истории выхода в финал ЛЕН Трофи, но уступил, и то, как он сделал это в домашнем матче (4:11), прямо скажем, было шоком...

— Да, финал смазал те положительные впечатления, которые накапливались у нас по тому, как мы преодолевали дорогу к главному матчу. Ведь мы обыгрывали хорватский «Морнар», французский «Марсель», и это было вполне достойно. Но итальянская «Брешиа», ожидавшая нас в финале, была соперником другого уровня — Лиги чемпионов. В принципе, итальянцы и играли там, покинув этот турнир и спустившись на уровень ниже, чтобы взять трофей.

В принципе, подобные противники ожидали нас и в этом году, уже в самой Лиге чемпионов, от участия в которой нет удовлетворения в целом, поскольку очень мало очков мы набрали — всего три. Но вместе с тем приобрели бесценный опыт, в некоторых матчах показывая очень достойную игру — где-то в целом, где-то отрезками.

