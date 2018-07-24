ВНЗМ откроет кредитную линию у Всероссийского банка развития регионов на 4 млрд рублей

Совет директоров уфимского ПАО «АК «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) одобрил заключение договора с Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) об открытии кредитной линии. Ее лимит составит 4 млрд рублей.

Согласно сообщению предприятия, договор будет действовать три года. В это время ВНЗМ сможет взять у банка кредит. Срок каждого кредита за это время будет составлять не больше года.

Напомним, что ВНЗМ и так вошел в тройку самых закредитованных предприятий Башкирии. Долги компании достигли 10,2 млрд рублей. Ее опережают только «Башнефть» и «Салаватнефтехимремстрой».