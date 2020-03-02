Налоговая нагрузка от отмены ЕНВД в Татарстане может вырасти в 10 раз

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Налоги для предпринимателей Татарстана, которые перейдут с системы единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН), могут вырасти в 6 — 10 раз, рассказала сегодня на Совете по предпринимательству при президенте РТ владелец обувного магазина в Казани Ильмира Сулейманова.

С 1 января 2020 года для предпринимателей, торгующих маркированным товарами, исключена возможность применения ЕНВД. Некоторые из них переходят уже сегодня — например, обувь начинает маркироваться как раз с 1 марта. Для тех, кто работает с немаркированными товарами, переход на УСН предстоит в 2021 году.

Докладчик отметила, что альтернатива УСН — патентная система — не пользуется популярностью из-за высокой стоимости патента и ограничениями по применению.

Налоговый консультант Елена Колосова также заявила, что отмена ЕНВД затронет много предпринимателей — только среди ее клиентов 3 тысячи пользуются ЕНВД, всего таких предпринимателей в республике свыше 56 тысяч. При этом 8 из 10 предпринимателей ожидали, что сроки отмены ЕНВД будут переносить. Колосова также отметила, что переход на УСН потребует для предпринимателей расширения штата.

Она предложила снизить ставку на УСН на переходный период на 4%, а также снизить лимиты по УСН.

Вместе с тем представитель ФНС на совете назвал вопрос о росте налоговой нагрузки «дискуссионным».

Представитель Минфина РФ оценил выпадение доходов от такого «переходного периода» в 300 млн рублей.