«Казаньоргсинтез» передал средства защиты для семей с детьми-инвалидами

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» передало благотворительному фонду «Исполнение мечты» средства индивидуальной защиты: 3 000 одноразовых масок, 500 пар перчаток и 500 рулонов бумажных полотенец. Партия СИЗов предназначена для семей с детьми-инвалидами, которые уже начали их получать. Одной из первых средства защиты получила семья Ольги Овчинниковой:

— Мы состоим в этом фонде с сыном. Сегодня индивидуальные средства защиты очень нужны. Постоянно покупаешь, покупаешь их, и денег уже не хватает, — рассказала женщина.

— Мы обращаемся за помощью во все организации по России. У нас очень много проектов. И очень рады, и благодарны за то, что «Казаньоргсинтез» откликнулся, — благодарит компанию ТАИФа Эльмира Хисамова, основатель и директор благотворительного фонда «Исполнение мечты».

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о благотворительной деятельности «Казаньоргсинтеза», в рамках которой помощь была оказана РКБ и волонтерам из фонда «Ярдэм».