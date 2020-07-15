Всероссийский пленэр в Казани: каким увидят город художники страны

30 живописцев и графиков из 7 регионов России приедут, чтобы писать столицу 100-летней республики

17 июля в Казани начнется Всероссийский пленэр, посвященный 100-летию образования ТАССР. Помимо местных художников, в Казань приедут гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Самарской и Кемеровской областей, Чувашии и Башкирии и даже Владивостока. Как выбирали участников, что они будут писать и чем эта акция закончится — в материале «Реального времени».

Идея родилась в Крыму

Организатором пленэра выступил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев. Он отметил, что Всероссийский пленэр «вырос» из другого проекта, который реализуется уже пятый год — «Крым в сердце моем». Летом татарстанские художники выезжали в Крым для работы на натуре, после чего отчитывались экспозицией о проделанной работе на одной их выставочных площадок Казани.

— Когда мы приезжали в Крым, от наших коллег, причем не только крымских, но и из других регионов, звучали пожелания — хорошо бы собраться в Казани и поработать там. И вот нам удалось найти средства, чтобы пригласить художников к нам. Мы определили тему, примерные локации. В основном соберутся реалисты — мастера пленэрного жанра, но будут и современные импрессионисты, например. Писать они будут маслом на холсте в основном, однако работать также планируют и два графика. Кстати, в программе пленэра — не только Казань, но и остров-град Свияжск и Великий Болгар. Ну где еще за одну поездку можно увидеть сразу три объекта ЮНЕСКО? — рассказал Шиабиев.

Организатором пленэра выступил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев. Фото tatar-inform.ru

Вообще, практика Всероссийских пленэров — не ноу-хау Татарстана. Они часто проводятся в других регионах. Так, в прошлом году проводился конкурс в Хакасии, в августе пройдет «Вятская провинция» в Кировской области, в мае прошли «Всероссийские ночи Каргополя», проводятся пленэры памяти художников, например Кима Бритова в Мстере или челябинский имени Леонарда Туржанского. Единственное — в этом году многие конкурсы-пленэры перешли в онлайн.

Казань неоткрыточная

Татарстанское мероприятие посвящено главному события года — столетию республики. Поэтому и основной темой пленэра выбрана, по словам Альберта Шиабиева, «неоткрыточная Казань», то есть те места, которых через несколько лет может и не быть в городе. Причем никто заранее не знает, будут ли они перестроены, реконструированы или разрушены. Разработан даже определенный маршрут для написания картин с натуры. Художникам предложат виды Зилантова монастыря, Адмиралтейской и Старо-Татарской слободы, улицы Каюма Насыри и Апанаевской мечети.

— Мы не ограничиваем художников в выборе локаций. Специально для них 19 июля будет проведена большая экскурсия по Казани, во время которой они смогут выбрать для себя наиболее интересные точки города. Я, например, буду писать улицу Ульяновых. Я это место хорошо знаю и давно собирался отобразить. Выбрал вид будущей картины потому, что сам всегда жил в центре , и тот домик, которого давно уже нет на карте города, до сих пор живет в моем сердце, — поделился воспоминанием идейный вдохновитель проекта.

Художникам предложат виды Зилантова монастыря, Адмиралтейской и Старо-Татарской слободы, улицы Каюма Насыри и Апанаевской мечети. Фото Романа Хасаева

Новые картины подарят детям и пожилым

Как рассказали организаторы, из большого количества желающих отобрали только 30 самых лучших мастеров, самые яркие имена своих героев. Причем первыми свои кандидатуры предложили крымские мастера, с которыми татарстанцы давно сработались и дружат. Важно, что акцент делался на молодых художников, но однозначно имеющих высшее художественное образование, например окончивших Санкт-Петербургскую академию художеств. Так, в Казани ждут читинского живописца-импрессиониста Бато Дугаржапова, симферопольского художника Эдуарда Кулиша, профессора изобразительных искусств и декоративно-прикладного искусства из Череповца Веру Филиппову. Татарстан представят Олег Кульпин, Зуфар Гимаев и другие.

Пленэр завершится выставкой 29 июля, которая расположится на первом этаже Галереи современного искусства ГМИИ РТ. Каждый из художников представит по 7-8 отчетных работ, из которых будут отобраны около 60 лучших. После казанского вернисажа пейзажи отправятся по городам Татарстана, причем посмотреть их жители республики смогут бесплатно. В дальнейшем также планируется показать их в ряде российских городов. Как отметили организаторы, они уверены — работы будут такого качества, что показать их стране будет не стыдно. После этого половина работ будет отдана в детские дома, дома престарелых и в краеведческие музеи совершенно безвозмездно. Этим займутся уже соорганизаторы проекта из команды «Сотворение», сообщила арт-менеджер Союза художников Татарстана Елена Колымыц.

Половина работ будет отдана в детские дома, дома престарелых и в краеведческие музеи, сообщила арт-менеджер Союза художников Татарстана Елена Колымыц. Фото tatar-inform.ru