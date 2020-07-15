Исмет Эрикан: «ФЕТО является темной и коварной организацией с политическими и экономическими амбициями»

Четыре года после неудачной попытки сместить Эрдогана: колонка генконсула Турции в Казани

Фото: Максим Платонов

Четыре года назад, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, в Турции была совершена попытка военного переворота. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган практически сразу же обвинил в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Однако сам Гюлен опроверг свою причастность к этим событиям, осудив путч, и даже выразил готовность вернуться на родину, если «хоть десятая часть обвинений окажется правдой». Ко дню четвертой годовщины генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан в колонке, написанной специально для «Реального времени», рассказывает, чего добились власти его страны за прошедшее время.

Четыре года назад…

Прошло 4 года с попытки государственного переворота 15 июля, спланированной «Террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО, FETO) и совершенной ее сторонниками, проникшими в нашу армию, путем нарушения правил субординации в вооруженных силах. В результате попытки государственного переворота 251 человек погиб, а свыше 2 тысяч человек было ранено.

15 июля указало на большую угрозу, которую представляла нашему государству «Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО, FETÖ — так турецкое руководство называет сторонников исламского проповедника, — прим. ред.). Наибольший вклад в устранение этой угрозы внес турецкий народ, который продемонстрировал, что не признает никакой власти над своей волей и готов отдать свою жизнь, чтобы защитить свое государство и демократические достижения.

На протяжении последних четырех лет одним из главных приоритетов нашего государства была борьба с ФЕТО внутри страны и за ее пределами. Внутри страны, прежде всего, согласно принципу верховенства закона, перед судом предстали ответственные за события 15 июля. Кроме того, была раскрыта организационная структура ФЕТО в государственных учреждениях Турции, начаты административные и судебные процессы в отношении ее сторонников, и в конечном счете разрушена «параллельная государственная структура» организации. Кроме того, были устранены подставные структуры ФЕТО за пределами государственных организаций, начиная от сферы образования до средств массовой информации и банковского сектора, распространившиеся во все сферы экономики.

Несмотря на испытываемые чрезвычайные вызовы в области безопасности, наша борьба внутри страны велась по принципам верховенства права и обеспечения основных прав и свобод.

На протяжении последних четырех лет одним из главных приоритетов нашего государства была борьба с ФЕТО внутри страны и за ее пределами

На международной арене

В этих условиях организация ФЕТО в результате постепенного ослабления структуры внутри страны вновь изменила свою стратегию и начала концентрироваться на своей деятельности за рубежом. По этой причине борьба со структурами ФЕТО за пределами Турции приобрела большую значимость.

ФЕТО представляет угрозу безопасности для всех государств, где она ведет свою деятельность. Известно, что организация нацелена на создание политических и экономических сфер влияния для себя, при этом не гнушается нарушать законы в странах присутствия и действует как преступная и разведывательная организация.

Для того, чтобы сузить свободу действий организации за рубежом, предотвратить избежание правосудия ее сторонниками и ограничить перевод денежных средств, были предприняты административные меры и начаты судебные процессы. В рамках начатых в Турции расследований в отношении лидеров структур ФЕТО за рубежом в страны пребывания этих лиц были направлены требования о выдаче.

Согласно требованиям о замораживании активов отдельных лиц и организаций — членов структур ФЕТО за рубежом, оказывавших финансовую помощь организации, — работы ведутся в координации с соответствующими учреждениями Турции. Кроме того, продолжаются наши инициативы по закрытию образовательных учреждений, связанных с ФЕТО, за рубежом, очищению этих учреждений от элементов ФЕТО и передаче фонду «Маариф».

В этом контексте, хоть и медленно, но международная общественность стала понимать, что организация ФЕТО, которую можно охарактеризовать как террористическую организацию нового поколения, не является общественным движением, занимающимся образовательной и благотворительной деятельностью, которым она хочет себя показать, а является темной и коварной организацией с политическими и экономическими амбициями.

Различные страны и международные организации объявили ФЕТО террористической организацией. В этом контексте на 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 19 октября 2016 года ФЕТО была объявлена террористической организацией; аналогичное решение было принято Азиатской парламентской ассамблеей 1 декабря 2016 года; это было подтверждено на 12-й сессии Парламентского союза ОИС 27 января 2017 года. Кроме того, ТРСК (Северный Кипр) признал ФЕТО террористической организацией. А 28 декабря 2018 года Верховный суд Пакистана тоже пришел к такому же решению.

ФЕТО представляет угрозу безопасности для всех государств, где она ведет свою деятельность

Организации нанесен очевидный урон

В рамках борьбы с ФЕТО группа из четырех политических партий в Великом национальном собрании Турции 9 августа 2019 года опубликовала совместное заявление относительно ФЕТО. В документе говорилось об ожидании скорейшей выдачи Турции сторонников ФЕТО во главе с Фетхуллахом Гюленом, что укрепило наши усилия в борьбе с ФЕТО.

Осведомленность третьих стран о ФЕТО привела к плотному мониторингу и расследованию этими странами деятельности соответствующих элементов. В различных странах были выявлены незаконные действия, инициированные структурами, связанными с ФЕТО, наряду с выдворенными из Турции в третьи страны. Из более 20 стран в Турцию было выдворено более 120 сторонников ФЕТО.

На сегодняшний день в 38 странах была частично или полностью прекращена деятельность школ и языковых курсов, связанных с ФЕТО, при этом в 20 из них школы были переданы фонду «Маариф». Кроме того, фонд «Маариф» открыл новые школы в 22 странах.

Эти наши действия увеличили давление на сторонников организации и привели к серьезным ограничениям действий структур организации за рубежом.

Учитывая, что международной сети ФЕТО нанесен очевидный урон, организация, используя средства массовой информации и свои лоббистские возможности, пытается демонстрировать позицию жертвы при помощи необоснованных новостей, пытается фигурировать в прессе, укреплять свое сотрудничество с кругами, враждебными Турции.

Мы решительно продолжим нашу работу в отношении структур ФЕТО за рубежом, которая, очевидно, будет долгой.

Исмет Эрикан, фото Максима Платонова