Инвестиции высокой надежности: куда выгодно вложить деньги в кризис?

Рассказываем, как распорядиться своими финансами, чтобы остаться в плюсе во времена нестабильной экономической ситуации

О надежной финансовой подушке безопасности важно думать на любом этапе: и в период благоденствия, и в условиях нестабильной экономической ситуации. Консалтинговая компания PwC прогнозирует, что во втором квартале 2020 года падение ВВП России может составить 14,5%, а потребительские расходы могут сократиться на 20—25%. Пандемия и наступивший кризис, выход из которого, по мнению аналитиков, пока сложно предугадать, — еще один повод задуматься об обеспечении финансовой безопасности. Рассказываем в материале «Реального времени» о том, как сохранить и приумножить свои капиталы с помощью банковских продуктов и паевых инвестиционных фондов.

Как заработать на кризисе

Инвестирование в ценные бумаги сейчас особенно актуально — оно позволяет получать дивиденды с акций, а также зарабатывать на разнице при купле и продаже, поскольку финансовая турбулентность — это возможность приобрести бумаги по низкой стоимости, которая существенно вырастет в процессе восстановления экономики. В мае инвестиционная компания «Фридом Финанс» зафиксировала рекордный прирост числа клиентов, а к июлю их число приблизилось к 50 тысячам. Рекордно высокое число новых клиентов-физлиц в этом году констатируют и на Московской бирже.

Главным вопросом в таких условиях стал правильный выбор бумаг тех компаний-эмитентов, которые будут расти в обозримом будущем. Один из драйверов мирового фондового рынка сейчас — сектор высоких технологий. Отражающий его состояние индекс Nasdaq достиг рекордных отметок и не уступает позиции. А рыночная стоимость каждой из четырех крупнейших технологических компаний (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google)) составляет на данный момент более $1 трлн. Созданный специалистами ИК «Фридом Финанс» уникальный БПИФ «Фридом — Лидеры технологий» тоже бьет рекорды — уже на протяжении полугода он является лидером по доходности среди почти трех сотен российских ПИФов. За первое полугодие доходность этого фонда превысила 42%.

Один из драйверов мирового фондового рынка сейчас — сектор высоких технологий. Отражающий его состояние индекс Nasdaq достиг рекордных отметок и не уступает позиции

Вторым, очень интересным с точки зрения инвестирования сегментом является рынок IPO — первичных публичных размещений. Когда компания дебютирует на бирже, довольно часто ее акции взлетают в цене уже на следующий день и продолжают дорожать. Самыми яркими IPO этого года были выход на биржу биофармацевтической компании Royalty Pharma — она разместила акции на $2,18 млрд, и звукозаписывающей компании Warner Music. А самыми бурными взлетами были отмечены размещения на Nasdaq разработчика аналитической платформы для маркетинговых компаний ZoomInfo Technologies Inc. (рост более чем на 100% в первые же дни после размещения), китайской IT-компании Agora (рост более чем на 150% в первый день торгов), онлайн-продавца подержанных машин Vroom (акции выросли на 146%) и страховой компании, которая сразу после IPO подорожала на 139%.

Вложения с минимальными рисками

Таким образом, инвестирование в IPO сулит немалые выгоды, но это более рисковое вложение, чем, скажем, в ПИФ или облигации. ИК «Фридом Финанс» запустила не имеющий аналогов на рынке ЗПИФ «Фонд первичных размещений», который позволяет поучаствовать в IPO на американском рынке и при этом до минимума снизить риски. Фонд формируется из бумаг, выходящих на биржу компаний, отобранных опытными специалистами ИК «Фридом Финанс». Брокер уже почти 10 лет предоставляет клиентам доступ к IPO, в 78% эти размещения принесли прибыль клиентам. Средняя доходность за три месяца составила 48%.

Преимущества инвестирования через фонд:

— удобство: не нужно подавать заявку на каждое IPO отдельно;

— диверсификация: доля ни одной из бумаг в портфеле не превышает 10%;

— минимизировано влияние человеческого фактора благодаря четкому алгоритму реализации стратегии;

— паи фонда будут доступны на Московской бирже и у брокера — ИК «Фридом Финанс», будут торговаться в рублях и долларах.

Инвестирование через паевые фонды подходит как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам, что немаловажно при растущем интересе россиян к фондовому рынку. Проконсультироваться можно в офисе компании в Казани на ул. Сибгата Хакима,15 или по телефону: +7 (843) 249-00-51.

Инвестиции в IPO сулят немалые выгоды, но это более рисковое вложение, чем, скажем, в ПИФ или облигации. Фото: pixabay.com

За стабильностью — в банк

Другой вид инвестиций — в банковские продукты — отличается высокой стабильностью и низкими рисками, хотя и имеет меньшую маржинальность. При выборе надежной финансовой организации это отличный способ сохранить и увеличить свои накопления. Например, Ак Барс Банк предлагает широкую линейку продуктов для инвестирования. Среди них — доходные карты, по которым на остаток суммы в счете ежемесячно «падает» процент. Как правило, он составляет 3—5%, а максимальная сумма, на которую они начисляются, — 100 тысяч рублей. Чтобы еще выгоднее распоряжаться своими средствами, можно воспользоваться следующей схемой: расплачиваясь доходной картой, клиент получает кешбэк на покупки, увеличивая таким образом процент на остаток.

Такой вариант привлекателен тем, что не несет рисков, поскольку средства застрахованы государством, и является динамичной инвестицией, ведь при небольшой сумме сбережений клиент может использовать доходную карту как альтернативу вкладу.

Еще один продукт, который позволит сохранить и приумножить средства с минимальными рисками, — это индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его можно рассматривать как отдельный, так и дополнительный инструмент заработка, который совмещают со вкладом. По BBC государство дает возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Кроме того, в рамках ИИС можно приобретать ценные бумаги или воспользоваться опцией начисления процентов к денежному остатку.

Ак Барс Банк предлагает широкую линейку продуктов для инвестирования. Среди них — доходные карты, по которым на остаток суммы в счете ежемесячно “падает” процент. Фото: realnoevremya.ru

Гарантия финансовой стабильности

В Ак Барс Банке также рекомендуют присмотреться к страховым накопительным программам, которые включают в себя страхование жизни и позволяют открыть вклад под более выгодные проценты. Клиент может застраховаться на большую сумму — до 400% от отчислений. Например, при вкладе в 1 млн рублей и ежегодном взносе в 100 тысяч рублей через пять лет страховая может составить 2 млн рублей. Она будет выплачена в случае серьезных заболеваний или ухода из жизни застрахованного лица, став существенным финансовым подспорьем в случае беды с кормильцем семьи.

Важно, что без наступления страхового случая через пять лет клиент вернет свои взносы за 5 лет. То есть фактически страхование обойдется ему бесплатно, и благодаря ему он получит +1,5—2% к ставке по вкладу и достигнет 6—6,5% прибыли годовых.

Более того, страховые деньги защищены юридически, не подлежат декларированию и не делятся в случае конфискации имущества, развода и в рамках других юридических споров. Также можно вернуть социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов. Однако важно понимать, что перед оформлением продукта нужно детально ознакомиться с его условиями. Например, ежегодные взносы должны производиться в обязательном порядке.

Простые шаги, чтобы эффективно распорядиться средствами

Чтобы ваши деньги не «сгорели» в случае внештатной ситуации, следует придерживаться ряда правил.

1. Разложите деньги по нескольким «корзинам».

Комбинируйте несколько видов вкладов. Чтобы максимизировать доход, 70—80% накоплений оставьте на счете одного вклада, а остальные деньги распределите по управляемым, накопительным вкладам или вложите в надежные низкодоходные ценные бумаги типа облигаций федерального займа и государственных бумаг.

Чтобы получить больше выгоды, можно воспользоваться другим вариантом — открыть брокерский счет или начать играть на фондовой бирже вместе с надежным партнером в виде инвестиционной компании.

2. Пользуйтесь разными продуктами одного банка

Зачастую при использовании всего комплекса продуктов в одном банке клиент получает максимальную выгоду. Пример — все те же страховые накопительные программы со вкладами или карты с кешбэком и процентом на остаток.

3. Внимательно изучите условия начисления процентов

Проценты по вкладам начисляются двумя способами: с капитализацией и без. Их называют сложными и простыми. Капитализация учитывает периодические причисления процентов к сумме вклада. Если ставка указана с капитализацией, то номинальная ставка будет ниже.