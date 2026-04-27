ЦБ 24 апреля продал юани на 4,6 млрд рублей

23 апреля объем продаж юаня также составлял 4,6 млрд рублей

Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 24 апреля 2026 года на сумму 4,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 23 апреля составлял также 4,6 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль».



Ариана Ранцева