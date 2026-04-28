Индекс Мосбиржи упал ниже 2 700 пунктов впервые с середины января

Фото: Артем Дергунов

Индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов — к вечеру во вторник опустился ниже рубежа 2 700 пунктов, обновив минимум с середины января. Причина — отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, пишет «Интерфакс».

К 16:53 мск индекс Мосбиржи составил 2 698,6 пункта (-1,2%), индекс РТС — 1 136,32 пункта (-1,2%). Лидерами падения стали акции «Полюса» (-3,9%), «Озона» (-3,6%) и «Группы Позитив» (-3,1%). Сдерживающим фактором для продавцов выступает дорожающая нефть на фоне неопределенности по урегулированию конфликта США и Ирана.

Ариана Ранцева