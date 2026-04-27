Минфин отмечает риски бюджетов субъектов России в 2026-м

По данным налоговой службы, в текущем году наблюдаются риски исполнения региональных бюджетов

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

— В текущем году также мы видим и риски бюджета субъектов Российской Федерации. По данным налоговой службы, объем доходов чуть ниже, — сказал он.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане зафиксировали падение поступлений налога на прибыль на 24%.

Ариана Ранцева