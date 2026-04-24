Набиуллина: ЦБ повысил прогноз по ставке, нужен осторожный подход

Перегрев спроса практически исчерпан, но инфляция еще не вернулась к низким значениям, по итогам года она ожидается в верхней части диапазона 4,5—5,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила по итогам заседания совета директоров регулятора, что от ЦБ требуется осторожный, взвешенный подход при принятии решений, в связи с чем прогноз по ключевой ставке немного повышен.

Предварительные индикаторы марта — апреля указывают на некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности. По прогнозам ЦБ, совокупный объем инвестиций в РФ в 2026 году будет сопоставим с прошлогодним.

— Мы находимся в той точке, когда перегрев спроса практически исчерпан, но инфляция еще не вернулась к низким значениям, — отметила Набиуллина. По инфляции ЦБ движется в верхней части диапазона на 2026 год в 4,5—5,5%.

Совет директоров, помимо снижения ставки на 50 базисных пунктов, рассматривал вариант паузы. Пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики возможна всегда, сигнал предполагает такую возможность, все будет зависеть от данных.

Возобновление операций в рамках бюджетного правила, по словам Набиуллиной, окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок. При этом, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, негативные последствия для экономики РФ будут расти и могут перевесить плюсы от конъюнктуры.



