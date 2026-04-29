Экономист Беляев объяснил, для чего россиянам стоит начать инвестировать

При этом превращать игру на бирже в свой основной доход — сомнительная вещь

Инвестиции стоит рассматривать как способ создания дополнительных источников дохода. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Однажды один брокер мне сказал: «На рынке хорошо играть, когда у тебя есть стабильная работа с хорошим заработком». Только в таком случае можно попробовать инвестировать на бирже. А вот превращать такую деятельность в свой основной доход — сомнительная вещь, — обратил внимание эксперт.

Напомним, что на сегодняшний день в России насчитывается более 40,6 млн инвесторов — треть взрослого населения страны. Например, только в Татарстане 1,2 млн человек являются обладателями брокерских счетов. О том, чем отличается ИИС от обычного брокерского счета, почему среди мужчин больше инвесторов, чем среди женщин, чем отличаются инвестпортфели в зависимости от гендерной принадлежности и почему банковский вклад не лучший инструмент для финансирования экономики, — в материале «Реального времени».

