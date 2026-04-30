Российские нефтекомпании обяжут удерживать цены на топливо на уровне инфляции

Премьер‑министр России Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на стабилизацию и развитие внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщает ТАСС. Согласно документу, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат с рядом нефтяных компаний специальные соглашения.

В рамках этих соглашений будут четко определены объемы поставок топлива на внутренний рынок России. Кроме того, компании возьмут на себя обязательство удерживать розничные цены на автозаправочных станциях на уровне инфляции в 2026 году — это коснется как автомобильного бензина, так и дизельного топлива.

Цель принятого решения — обеспечить достаточные объемы топлива на внутреннем рынке в период традиционного сезонного роста спроса, в том числе в разгар сельскохозяйственных полевых работ.

Среди компаний, с которыми Минэнерго и ФАС заключат соглашения, — «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» имени В. Д. Шашина, «Независимая нефтегазовая компания», «ТАИФ‑НК», «Фортеинвест», «Газпром нефтехим Салават», «Нефтехимсервис» и «РИ‑инвест».



Наталья Жирнова