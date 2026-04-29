Доходность ОФЗ-ПД выпуска 26218 на аукционе составила 14,2% годовых
Спрос на аукционе достиг 107,895 млрд рублей, превысив предложение
Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26218 с датой погашения 17 сентября 2031 года на сумму 87,887 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах министерства.
Средневзвешенная цена выпуска составила 80,5328% от номинала, средневзвешенная доходность — 14,2% годовых.
