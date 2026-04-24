Банк России сохранил прогноз инфляции и роста ВВП на 2026–2028 годы

Прогноз по инфляции остался на уровне 4%

Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5—5,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.

Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы также остался неизменным — на уровне 4%.

Кроме того, Банк России подтвердил прогноз роста ВВП России по итогам 2026 года в диапазоне 0,5—1,5%, что соответствует обновленному среднесрочному прогнозу регулятора



Сегодня ЦБ на очередном заседании совета директоров принял решение о понижении ключевой ставки до 14,5%.

Ранее, в феврале, регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2026 году на 0,5—1,5%.

Рената Валеева