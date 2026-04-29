Экономист Беляев объяснил, почему среди инвесторов в России мужчин больше, чем женщин

Работа с активами на бирже, по словам эксперта, требует аналитического мышления

Если рассматривать статистику количества инвесторов с точки зрения гендерной принадлежности, то большинство держателей ценных бумаг — мужчины. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился финансовый аналитик Михаил Беляев.

— На рынке ценных бумаг традиционно работают мужчины. Это связано с тем, что работа с такими активами требует скрупулезного и ежедневного труда, а также аналитического мышления. Фактически такие инвестиции становятся твоей второй работой. К слову, инвесторы, которые регистрируются на Мосбирже, заводят эти самые инвестсчета ради дополнительного заработка, помимо основной работы, — сказал эксперт.

Он отметил, что структура портфеля у женщин-инвесторов и мужчин-инвесторов также отличается. Представительницы слабого пола, как правило, собирают более консервативный портфель, где большую долю составляют облигации. Такие ценные бумаги не дают роста портфелю, но обеспечивают стабильный купонный доход (альтернатива банковскому депозиту, — прим. авт.). Мужчины же, в свою очередь, акцентируют внимание на росте активов или дивидендах. Как следствие, основную долю на мужском инвестсчете составляют акции.

О том, чем отличается ИИС от обычного брокерского счета, почему банковский вклад является не лучшим инструментом для финансирования экономики и для чего люди начинают инвестировать, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров