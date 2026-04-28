Эльвира Набиуллина: решение по ключевой ставке — не механический процесс

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на «Альфа-саммите», где разъяснила механизм принятия решений по ключевой ставке. По ее словам, процесс определения ставки — это далеко не автоматическое действие, а результат тщательной работы экспертов регулятора.

— Наши решения не автоматические, хотя со стороны может показаться иначе. Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов и сотрудников, — подчеркнула руководитель ЦБ РФ.

Напомним, что 24 апреля Центробанк понизил «ключ» с 15 до 14,5%. Ранее эксперт «Реального времени» отметил, что Центробанк продолжает снижать ставку на 0,5% даже на фоне растущих рисков, и назвал инертной схему понижения «ключа». Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова