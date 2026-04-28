Новости экономики

20:03 МСК
Новости раздела
Экономика

Эльвира Набиуллина: решение по ключевой ставке — не механический процесс

11:39, 28.04.2026

Ранее эксперт «Реального времени» отметил, что Центробанк продолжает снижать ставку на 0,5% даже на фоне растущих рисков

Фото: взято с телеграм-канала Центробанка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на «Альфа-саммите», где разъяснила механизм принятия решений по ключевой ставке. По ее словам, процесс определения ставки — это далеко не автоматическое действие, а результат тщательной работы экспертов регулятора.

— Наши решения не автоматические, хотя со стороны может показаться иначе. Это действительно требует очень тщательного анализа со стороны наших экспертов и сотрудников, — подчеркнула руководитель ЦБ РФ.

Напомним, что 24 апреля Центробанк понизил «ключ» с 15 до 14,5%. Ранее эксперт «Реального времени» отметил, что Центробанк продолжает снижать ставку на 0,5% даже на фоне растущих рисков, и назвал инертной схему понижения «ключа». Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Фондовый рынок
  • Татнефть580.3
  • Нижнекамскнефтехим71.85
  • Казаньоргсинтез57.4
  • КАМАЗ72.2
  • Нижнекамскшина36.6
  • Таттелеком0.7