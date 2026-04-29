В Татарстане средний срок автокредита увеличился на 13,8% за год

В последнее время увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков

В Татарстане по итогам марта 2026 года средний срок автокредита составил 5,91 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го данный показатель увеличился на 13,8% (было 5,19), следует из аналитики НБКИ.

В среднем по России срок кредита на покупку машины увеличился на 14,5%, до 5,85 года. Если рассматривать отдельные регионы страны, то сильнее всего сроки увеличились в Чувашской Республике (на 24,1%, до 6,18 года), Самарской (на 24%, до 5,91 года) и Белгородской (на 22,8%, до 5,58 года) областях.

— В последнее время увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на автокредиты со стороны граждан в последнее время находятся на довольно низком уровне из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров. В этой связи при одобрении автокредитов и их условий (включая сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Никита Егоров