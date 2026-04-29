Минфин: регионы могут получить отсрочку по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год

18:25, 29.04.2026

Минфин России предложил перенести срок погашения части региональной задолженности по бюджетным кредитам. Законопроект, внесенный в правительство, предусматривает сдвиг срока выплаты с 2026 на 2030 год для одной трети задолженности, которая не подлежит списанию.

При этом данная мера не распространяется на кредиты, выданные регионам на реализацию инфраструктурных проектов. В заявлении Минфина РФ сказано, такое решение позволит регионам более эффективно распределять бюджетные средства и направлять их на выполнение приоритетных задач, определенных главой государства.

Инициатива была выдвинута после поручения президента Владимира Путина, данного 27 апреля на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Тогда глава государства указал на необходимость проработать вопрос о переносе сроков погашения региональной задолженности по бюджетным кредитам на более поздний период.

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов анонсировал на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании внедрение нового финансового инструмента для субъектов РФ — казначейской кредитной линии.

Наталья Жирнова

