Профессор КФУ объяснил, почему вклад в банке не лучший ресурс для финансирования экономики

В свою очередь, покупая акции компании, человек вкладывает деньги в развитие бизнеса

Банковские депозиты являются не самым лучшим ресурсом для финансирования экономики, так как данный инструмент лишен рисков. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

— Те, кто размещает накопления в банке, не готов брать на себя никакие риски, связанные с бизнесом, однако он получает жесткие гарантии возврата своих денег, в том числе в случае банкротства кредитной организации. Кроме того, деньги могут в любой момент снять с вклада. Иными словами, банк получает ваши деньги на крайне некомфортных для себя условиях, — объяснил изданию экономист.

Более ценным инструментом в данном случае станет инвестирование в акции, потому что, покупая ценные бумаги какой-либо компании, человек вкладывает деньги в развитие бизнеса, добавил экономист.

Кроме того, в этой ситуации инвестор не может потребовать от предприятия, которое выпустило акции или облигации, вернуть эти деньги, иными словами, держатель ценных бумаг принимает на себя определенные риски, связанные с деятельностью компании. Для предприятия, получающего эти деньги, такой расклад событий станет более комфортным, резюмировал эксперт.

Никита Егоров