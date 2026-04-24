Курс доллара на выходные вырос до 75,52 рубля
Курс евро повышен на 75,65 копейки — до 88,28 рубля, курс юаня вырос на 8,29 копейки — до 11,02 рубля
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25, 26 и 27 апреля 2026 года.
Курс доллара США повышен на 69,24 копейки и составил 75,5273 рубля. Курс евро вырос на 75,65 копейки — до 88,2826 рубля. Официальный курс китайского юаня увеличился на 8,29 копейки, достигнув 11,027 рубля.
