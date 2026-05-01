В Татарстане выделят 22,6 млн рублей для возмещения затрат на обучение сотрудников

Финансируются образовательные мероприятия в пределах 59,5 тыс. рублей на одного работника

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в Татарстане направят 22,6 млн рублей на возмещение затрат работодателей на обучение для нужд организаций оборонно-промышленного комплекса. Средства выделят из бюджета республики, сообщила пресс-служба Минфина.

— В рамках данных средств финансируются образовательные мероприятия в пределах 59,5 тыс. рублей на одного работника, — говорится в сообщении.

Никита Егоров