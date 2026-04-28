Из бюджета Татарстана выделят 150,4 млн рублей на противовирусные лекарства от гепатита С

Средства выделят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

В Татарстане в 2026 году направят 150,4 млн рублей на противовирусные лекарства для людей с гепатитом С. Из этой суммы 109,8 млн рублей выделят из госбюджета и 40,6 млн — из бюджета республики, сообщила пресс-служба Минфина РТ.

Средства выделят в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

