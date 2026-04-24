Экономист Задорнов объяснил, что не дает ЦБ России активно снижать ключевую ставку

Мешают два фактора: российский бюджет и волатильность цен на нефть

Центробанк России снижает ключевую ставку всего на 0,5% из-за двух факторов: российский бюджет и волатильность цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил экс-министр финансов России, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире «Радио РБК».

Он напомнил, что за три месяца дефицит госбюджета составил 4,6 трлн рублей. Иными словами, расходы российского бюджета по итогам первого квартала текущего года выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.

— И вот эта ситуация с бюджетом, конечно, это такой дополнительный проинфляционный фактор, — пояснил экономист.

Что касается нестабильных цен на нефть, то с марта и по сей день Россия получает большие доходы от продажи нефти и газа, но предсказать, как долго удержится эта тенденция высоких цен, невозможно.

— Ясно, что будут дополнительные доходы. И, кстати говоря, влияние тоже определенно инфляционное, прежде всего на стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. Но сложно делать прогнозы до конца года, — подчеркнул Задорнов.

Напомним, что сегодня совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,5%, или до 14,5%.

Никита Егоров