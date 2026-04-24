16:23 МСК
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%

13:30, 24.04.2026

Это третье понижение с начала года

Центробанк на очередном заседании совета директоров принял решение о понижении ключевой ставки до 14,5%.

— Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых, — сказано в заявлении.

«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:

  • 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
  • 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
  • 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
  • 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
  • 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
  • 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
  • 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
  • 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
  • 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
  • 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
  • 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
  • 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
  • 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
  • 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;
  • 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
  • 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
  • 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;
  • 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
  • 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
  • 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
  • 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;
  • 13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых.
  • 20 марта 2026 года — понижение с 15,5% до 15% годовых.

Подробнее о том, какая ключевая ставка ЦБ России ожидается к концу 2026 года и как она повлияет на фондовый рынок, курс рубля, а также рынки автомобилей и недвижимости, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

