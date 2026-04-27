Минфин введет казначейский кредит «под потребность» регионов

Министр финансов России Антон Силуанов анонсировал на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании внедрение нового финансового инструмента для субъектов РФ — казначейской кредитной линии. Данный механизм предназначен для покрытия временных кассовых разрывов в течение месяца.

По словам главы Минфина, нововведение позволит регионам отказаться от привлечения дорогостоящих кредитов в коммерческих банках. Казначейский кредит «под потребность» будет предоставляться в рамках существующей системы и начнет действовать уже в текущем году.

В рамках поддержки региональных бюджетов Минфин также осуществляет контроль за их ликвидностью. Существующая система казначейских кредитов была расширена — их объем увеличен с 300 до 330 миллиардов рублей.

Особое внимание уделяется сокращению задолженности регионов перед коммерческими банками. Планируется минимизировать объем заимствований на сумму 1,5 триллиона рублей за счет использования государственных финансовых инструментов.

Наталья Жирнова