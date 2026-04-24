Шохин: покупки валюты Минфином сдержат укрепление рубля
При этом большинство экспертов ожидают, что в течение года курс будет плавно снижаться
Возобновление Минфином России покупок валюты должно сдержать дальнейшее чрезмерное укрепление рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС.
— Минфин возобновляет покупку валюты, и курс хотя бы не будет укрепляться чрезмерно. Хотя большинство экспертов ожидают, что в течение года плавно все-таки курс будет падать, — сказал он.
