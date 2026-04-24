Хлеб в Татарстане подорожал до 14,5% за год

Фото: Радиф Кашапов

По итогам марта 2026 года стоимость хлеба из ржаной муки в Татарстане составила 85,15 рубля за 1 кг. Это на 14,53% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го, следует из данных Росстата.

В свою очередь, хлеб из пшеничной муки подорожал в республике меньше, чем из ржаной. Его стоимость увеличилась на 12,42% за год, или до 101,22 рубля за кило в марте текущего года.

В среднем по России хлеб из ржаной муки подорожал за год на 11,72%, до 102,81 рубля за 1 кг, а из пшеничной — на 12,82%, до 121,68 рубля за кило.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что политика регулятора помогает сдерживать цены на хлеб с помощью ключевой ставки.

— Ключевая ставка тоже работает. Она не мгновенно работает, но защищает зарплаты, доходы граждан, чтобы на хлеб и другие необходимые товары хватало денег у всех всегда, — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

Напомним, что 23 апреля совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 14,5%. Ряд российских банков уже анонсировали снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке.

Никита Егоров