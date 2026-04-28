Сумма налоговых возвратов с начала года в России достигла 200 млрд рублей

По словам главы ФНС, служба внедрила новую модель работы, позволяющую автоматически оформлять вычеты на лечение, обучение и занятия спортом

Федеральная налоговая служба существенно расширила возможности получения налоговых вычетов в автоматизированном режиме. С начала года общая сумма предоставленных вычетов превысила 200 миллиардов рублей, сообщил руководитель ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам главы ФНС, служба внедрила новую модель работы, позволяющую автоматически оформлять вычеты на лечение, обучение и занятия спортом. Механизм работает благодаря взаимодействию с организациями сферы услуг, которые предоставляют необходимые данные для автоматического заполнения заявлений.

Напомним, что налоговый вычет представляет собой возможность уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченного НДФЛ при определенных условиях. Граждане могут получить вычет при покупке недвижимости, оплате лечения или обучения детей, а также при оформлении ипотечного кредита.

Ранее в Татарстане зафиксировали падение поступлений налога на прибыль на 24%. В отраслевом разрезе наибольшее падение налога произошло в добыче полезных ископаемых.

