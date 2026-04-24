Индекс Мосбиржи упал до 2 733 пунктов на прогнозах ЦБ

Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз после ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ и негативных прогнозов регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике, а также на фоне просевшей нефти.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2 733 пункта (-1,4%), индекс РТС — 1 139,93 пункта (-2,3%). Лидерами снижения стали акции «АЛРОСА» (-4,2%), «ММК» (-4%) и «Озона» (-3,1%).

За неделю в целом индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,3—1% на фоне снижения официального курса доллара от ЦБ РФ на 0,5262 рубля. Однако пятничное падение растеряло большую часть недельного роста.

Ариана Ранцева