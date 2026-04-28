Индекс МосБиржи откатился до минимума с 4 декабря 2025 года

Причина снижения — отсутствие драйверов для покупок из-за ожиданий паузы в смягчении ДКП ЦБ РФ и неопределенность по урегулированию конфликта США и Ирана

Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2 700 пунктов и обновил минимум на закрытии сессии с 4 декабря 2025 года, пишет «Интерфакс».

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2 696,58 пункта (-1,3%), индекс РТС — 1 137,27 пункта (-1,2%). Лидерами снижения стали акции МКПАО «Озон» (-4%), «Эн+ груп» (-3,9%) и «Полюса» (-3,8%).

Сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Официальный курс доллара от ЦБ на 29 апреля составил 74,6947 рубля (-11,34 копейки).

Ариана Ранцева