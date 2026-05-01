Капиталы российских миллиардеров выросли на $16,1 миллиарда

При этом основатель Telegram Павел Дуров лишился более двух миллиардов долларов

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, совокупный капитал крупнейших российских предпринимателей с начала года увеличился на $16,1 миллиарда.

Наибольший рост активов продемонстрировал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на $5,8 миллиарда и достигло отметки в $24,7 миллиарда. Существенный прирост капитала также показали глава «Новатэка» Леонид Михельсон (увеличение на $4,94 миллиарда, до $28,6 миллиарда) и Геннадий Тимченко (рост на $3,4 миллиарда, до $17,7 миллиарда).

Основатель «Северстали» Алексей Мордашов, несмотря на небольшой отток средств в последний месяц, с начала года увеличил состояние почти на $3 миллиарда. Его активы оцениваются в $29,2 миллиарда.

Неудачным старт финансового года оказался для Михаила Прохорова, потерявшего $5,33 миллиарда (состояние сократилось до $11,3 миллиарда). Основатель Telegram Павел Дуров лишился более двух миллиардов долларов.

В настоящее время в список 500 богатейших людей мира входят 20 россиян, совокупное состояние которых составляет $315,3 миллиарда.

Наталья Жирнова