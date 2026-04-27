С «Озон банка» сняли ограничения на сделки с акциями — распоряжение Путина
Перечень организаций, на которые наложен запрет, включает в себя 45 российских банков
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, на которые распространяется запрет на сделки с акциями и долями в уставном капитале.
Напомним, что данный перечень, утвержденный в 2022 году, включает 45 российских банков. Изменения в нем связаны с недавней перерегистрацией компании Ozon в российскую юрисдикцию. Решение о переносе регистрации с Кипра в Россию было принято акционерами компании на собрании 27 декабря 2024 года, а процесс завершился в сентябре 2025 года.
Напомним, что заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин ранее заявил, что банки в их традиционном виде должны уйти.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».