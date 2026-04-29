Цены на нефть резко выросли до значений марта: Brent превысила $119

Стоимость фьючерсов на нефть продемонстрировала существенный рост. Цена на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года достигла отметки в $119,18 за баррель, показав рост на 7,12%.

Позднее котировки несколько скорректировались до уровня $118,39 за баррель (+6,41%), в то время как фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года торговались с повышением на 6,47% и достигли отметки $106,4 за баррель.

Напомним, что ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. Эмираты заявили, что после выхода сосредоточатся на национальных интересах и обязательствах перед инвесторами, но продолжат сотрудничать с партнерами.

Наталья Жирнова