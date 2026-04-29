Туристический налог принес России 1,6 млрд рублей за первый квартал 2026 года

Туристический налог действует в 65 регионах России, при этом основной объем поступлений обеспечивают Краснодарский край и Санкт-Петербург

За первый квартал 2026 года в бюджет России поступило 1,6 миллиарда рублей туристического налога, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Туристический налог действует в 65 регионах России, при этом основной объем поступлений обеспечивают Краснодарский край и Санкт-Петербург. По итогам 2025 года от 14 тысяч плательщиков было собрано 5,6 миллиарда рублей налоговых поступлений.

Параллельно с введением туристического налога Минэкономразвития реализует эксперимент по регулированию гостевых домов. С 1 сентября 2026 года все гостевые дома в регионах-участниках эксперимента должны быть зарегистрированы в едином реестре Росаккредитации. В эксперименте участвуют 18 субъектов России.

Минувшие 7 дней получились богатыми на налоговые новости. При этом сложно сказать, насколько позитивной неделя оказалась для обычных граждан и бизнеса. В очередной раз законотворцы обсуждали введение штрафов — теперь для свидетелей за неявку к налоговикам, новые налоги — для крипторынка. Тем временем Минфин зафиксировал падение налоговых поступлений в бюджет. Подробности — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Наталья Жирнова