Банк России продал юани 29 апреля на 4,6 млрд рублей
Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 29 апреля 2026 года на сумму 4,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем продаж валюты на внутреннем рынке с расчетами 28 апреля также составлял 4,6 млрд рублей.
Операции покупки и продажи иностранной валюты Банк России проводит на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань — рубль».
